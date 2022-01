Neujahrs-Tarife von Emirates

Reisende profitieren mit Emirates im Buchungszeitraum von 3. bis 24. Jänner von speziellen Preisen zu einer Vielzahl beliebter Destinationen im Streckennetz von Emirates - ab 449 EUR in der Economy Class und 1.999 EUR in der Business Class. KundInnen dieses Angebots kommen zusätzlich in den Genuss von garantiertem Zugang zu flexiblen Ticketoptionen und einer COVID-19-Reisekrankenversicherung. Die Aktion inkludiert Flüge, die auf emirates.com oder in teilnehmenden Reisebüros für Reisedaten im Jahr 2022 in der Economy oder Business Class gebucht werden.

Viele Vorteile für Dubai-Reisende

Zusätzlich zu diesen neuen Sondertarifen können KundInnen, die nach Dubai reisen oder einen Zwischenstopp in der pulsierenden Wüstenmetropole planen, von noch mehr spannenden Angeboten von Emirates profitieren: