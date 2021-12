Hurtigruten gibt Einblicke in die Postschiffrouten-Saison 2023/24

Seit 1893 verbinden die Hurtigruten Postschiffe die Gemeinden an der norwegischen Küste. Hurtigruten – Das Original bietet Reisenden seit je her die Möglichkeit, die faszinierende Küstenlinie mit über 100 Fjorden zu entdecken und in den Alltag an Norwegens Küste, in den 34 Orten zwischen Bergen und Kirkenes einzutauchen.

Die neu eröffnete Lounge in Bergen, kulinarische Erlebnisse mit norwegischen Gerichten und nachhaltige Ausflüge runden das Reiseerlebnis der Hurtigruten Gäste auf der „schönsten Seereise der Welt“ ab.

In der Saison 2023/24 können sich Hurtigruten Gäste auf zahlreiche Highlights freuen:

Der Geschmack Norwegens:„Norway’s Coastal Kitchen“

Das kulinarische Konzept an Bord der Postschiffe ist von der norwegischen Küche inspiriert: „Norway‘s Coastal Kitchen” bringt den Gästen die authentische Esskultur Norwegens nahe. Die Hurtigruten Köche arbeiten mit mehr als 50 lokalen Lieferanten entlang der Küste zusammen, um mit den frischesten Zutaten den wahren Geschmack Norwegens zu vermitteln.

Traditionsreiche Partnerschaften

Dank langjähriger Erfahrung auf der Postschiffroute an der norwegischen Küste verfügt Hurtigruten – Das Original über umfangreiche lokale Expertise und etablierte Partnerschaften. Die erfahrenen, deutschsprachigen Guides an Bord halten Vorträge, begleiten Ausflüge und teilen ihr Wissen zum Alltag, der Kultur und der Geschichte von Norwegens Küste.

Spannende Exkursionen zwischen Bergen und Kirkenes

Während der Seereisen zwischen Bergen im Süden und Kirkenes im Norden können Reisende aus über 70 Aktivitäten und Exkursionen wählen – darunter emissionsfreie Touren mit elektrischen Katamaranen und Bussen.

Neue Hurtigruten Lounge in Bergen

Die neue Lounge im Hurtigruten-Terminal lässt Vorfreude auf die nächste Seereise aufkommen: Auf 524 Quadratmetern können die Hurtigruten Gäste ihre Reise durch die norwegischen Fjorde im modernen skandinavischen Ambiente im Stil der Hurtigruten Postschiffe beginnen. Bildschirme und Touch-Screens bieten den Reisenden praktische Informationen sowie Eindrücke der Postschiffroute und den beliebtesten Ausflügen.

Nordlicht-Versprechen

In der Winterzeit erleben Gäste an Bord der Postschiffe eines der spektakulärsten Naturschauspiele der Welt: Polarlichter. Sie sind schwer vorhersehbar, treten nur unter speziellen Bedingungen auf und sind daher nicht immer einfach zu finden. Mit dem Nordlicht-Versprechen verdoppelt Hurtigruten die Chance, die außergewöhnliche Light-Show der Natur live zu erleben. Sind die Nordlichter während der Reise an der norwegischen Küste nicht zu sehen, lädt Hurtigruten zu einer zweiten Reise in der kommenden Nordlicht-Saison ein. (red)