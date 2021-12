Ryanair: Sonderflüge zum WM-Qualifikationsspiel Österreich-Wales

Der Sonderflug startet am Donnerstag, den 24. März in Wien und kehrt am Freitag, den 25. März aus Cardiff zurück. Diese WORLDCUP 2022 Playoff-Sonderflüge stehen ab sofort zum Verkauf.

"Damit hat Ryanair das perfekte Weihnachtsgeschenk für alle österreichischen Fußballfans mit Direktflügen zum entscheidenden WM 2022-Qualifikationsspiel in Cardiff im kommenden März. Nach einer beeindruckenden Leistung des österreichischen Nationalteams bei der diesjährigen EM stehen die Chancen auf eines der 3 letzten Resttickets für die WM 2022 in Katar sehr gut", so Andreas Gruber von Ryanair.

Flugzeiten:

Hinflug Wien-Cardiff: 24. März 2022 / 06:45 Uhr

Rückflug Cardiff-Wien: 25. März 2022 / 12:00 Uhr

(red)