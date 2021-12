Costa: Einweihung des neuen Kreuzfahrtterminals in Dubai

Costa Crociere stärkt seine Präsenz in Dubai: ab sofort legt die Costa Firenze regelmäßig zu einwöchigen Kreuzfahrten im Arabischen Golf ab. Angelaufen werden neben Dubai und Abu Dhabi auch Doha und Muscat. Die Wüstenstadt Dubai ist bis einschließlich März Heimathafen des neuen Costa Schiffes, das erst im vergangenen Juli in Dienst gestellt wurde.

Hinweis für Agents: Für österreichische Gäste bietet Costa Kreuzfahrten mit dem Fly & Cruise Paket ab/bis Wien nach/von Dubai auch eine bequeme und sichere Anreise an.

Neuer Kreuzfahrtterminal in Dubai

Parallel zum Start weihte die Costa Firenze, zusammen mit der AIDAbella, auch den Dubai Harbour, Dubais neuen Kreuzfahrthafen, ein. Der Dubai Harbour Cruise Terminal sei der erste Kreuzfahrthafen mit zwei Terminals in der Region und kann somit zwei große Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig aufnehmen.

Die im Herzen des modernen Dubai gelegene Anlage erstreckt sich über 120.000m2 und umfasst zwei eigens errichtete Terminalgebäude, die Passagieren und der Besatzung ein sicheres, komfortables und nahtloses Ein- und Ausschiffen ermöglichen.

Bis 2023 laufen sechs Tochterunternehmen der Carnival Corporation - AIDA Cruises, Costa Crociere, Cunard, P&O Cruises (UK), Princess Cruises und Seabourn - den Dubai Harbour Cruise Terminal an. Insgesamt sind von den sechs Reedereien in der Zeit 90 Anläufe in dem neuen Kreuzfahrthafen geplant.

Besuch der Expo2020 inklusive

Die Reiseroute der Costa Firenze, die lange Aufenthalte in den Häfen von Dubai (zwei Tage) und Abu Dhabi (einen ganzen Tag, von 9 Uhr morgens bis Mitternacht) vorsieht, ermöglicht es den Gästen, die Expo 2020 in Dubai in vollen Zügen zu genießen. Dank der Zusammenarbeit mit dem italienischen Pavillon bietet das Unternehmen außerdem exklusive Führungen auf der Weltausstellung an - Costa-Gäste betreten die Expo ohne Anstehen durch einen Sonder-Eingang. Der Schwerpunkt der von Costa angebotenen Tour ist der italienische Pavillon.

Die Costa Firenze legt bis zum 18. März 2022 wöchentlich im Dubai Harbour Cruise Terminal an. Nach ihrer Saison in Dubai kehrt das Schiff im Sommer 2022 ins Mittelmeer zurück. Auch dafür bietet Costa attraktive Fly & Cruise-Angebot ab/bis Wien nach/von Barcelona an. (red)