AUA präsentiert Sommerflugplan 2022

Der Premium-Carrier werde im Sommer 2022 wieder mehrmals täglich die schönsten Plätze Europas sowie des gesamten Kontinents anfliegen und das Angebot signifikant verdichten. Bereits zu Ostern stehen rund 90 Destinationen im Flugprogramm. Bis zum zum Hochsommer werde das Angebot dann sukzessive auf knapp 110 Destinationen und rund 1.300 Frequenzen gesteigert.

„Der Fokus liegt ganz klar auf touristischen Zielen. Mit 110 Destinationen, davon 35 Warmwasserdestinationen in Griechenland, Spanien oder Italien, und wöchentlich bis zu 1.300 Verbindungen im Peak-Sommer 2022 werden wir nicht nur unser Flugprogramm gegenüber 2021 deutlich ausbauen, sondern auch ein attraktives Urlaubsangebot für unsere Fluggäste schaffen“, so Austrian Airlines Vertriebsvorstand Michael Trestl.

So sind beispielsweise mehrmals täglich Flüge nach Palma de Mallorca, vier tägliche Verbindungen nach Mailand, Stockholm oder Amsterdam, zwei Flüge pro Tag nach Larnaka, Athen oder Tel Aviv und bis zu neun wöchentliche Verbindungen nach Heraklion geplant.

Darüber hinaus sind beliebte Urlaubsziele wie Catania, Ibiza, Palma de Mallorca, Keflavík oder Mykonos, die bisher im Charterprogramm der heimischen Airline geführt wurden, als reguläre Austrian Flüge für die Sommersaison 2022 (Palma bereits für die Wintersaison 2021/22) buchbar. „Dadurch profitieren unsere Fluggäste von zusätzlichen Kundenvorteilen. Einerseits ergibt sich eine engere Verzahnung mit dem restlichen Austrian Streckennetz, andererseits können Kund:innen nun auf diesen neu als Linienflug angebotenen Strecken auch zwischen den Buchungskategorien Economy und Business Class wählen“, so Michael Trestl.

Rund 90 Destinationen ab Ostern

Wen es schon im Frühling in die Sonne zieht, der kann bereits rund um Ostern und während der Mai-Feiertage das umfassende Flugangebot zu rund 90 Zielen nutzen. Allein im europäischen Kontinentalverkehr stehen über Ostern rund 16 beliebte Warmwasserdestinationen in Spanien, Italien, auf den Kanaren oder den griechischen Inseln im Flugprogramm.

Ab Wien werden Ziele wie Palma de Mallorca, Málaga, Catania oder Larnaka mit mehr als 50 Abflügen pro Woche bedient. Auf der Langstrecke bieten sich im Frühjahr 2022 die beliebten Fernreiseziele Cancún, Mauritius oder die Malediven für einen Strandurlaub an. Austrian Airlines wird alle drei Destinationen bis über die Osterferien hinaus bedienen.

CO2-neutral fliegen

Austrian Airlines Passagiere können ihren persönlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten und ihre Flugreise CO2-neutral gestalten. Neben der Möglichkeit, den Flug über nationale Klimaprojekte zu kompensieren, können Fluggäste zur Betankung mit nachhaltigem Kraftstoff beitragen. Informationen dazu hier.

Auf der Austrian Airlines Website finden Passagiere außerdem aktuelle Informationen zu den Themen Reisen in Zeiten von Corona, Flugplan, Maskenpflicht, Einreisebestimmungen oder Umbuchungsregelungen. Die Angaben werden laufend ergänzt. (red)