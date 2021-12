Ryanair fliegt ab Sommer nach Genua

Ryanair hat heute die Aufnahme einer zusätzlichen Strecke in den österreichischen Sommerflugplan 2022 bekannt gegeben.

"Wir freuen uns, diese neue Strecke nach Genua in den österreichischen Sommerflugplan 2022 aufzunehmen und unseren Kunden damit ein weiteres tolles europäisches Reiseziel für ihren lang ersehnten Sommerurlaub anbieten zu können", so Jason McGuinnes, Director of Commercial bei Ryanair.