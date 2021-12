Gedenkminute für Walter Zanker

„Der Sinn des Lebens besteht nicht darin, ein erfolgreicher Mensch zu sein, sondern ein Wertvoller,“ wusste schon Albert Einstein.

Walter Zanker war ein besonders wertvoller Mensch, dem das Leben oft große Steine in den Weg legte. Was ihn aber nicht aufgeben ließ, denn Walter liebte das Leben. Wir werden unseren Kollegen, Freund, Wegbegleiter auf unzähligen Reisen rund um die Welt und Reisejournalist aus Leidenschaft, der das Fliegen und Reisen liebte und diese große Liebe in unzähligen schönen Geschichten für die Branche zum Ausdruck brachte, als besonders wertvollen Mensch in Erinnerung behalten.

Lieber Walter, auch wenn Deine Stimme jetzt still geworden ist, werden wir Dich nicht vergessen. Reise in Ruhe und Frieden!

Wir gedenken Walter Zanker am 15. Dezember 2021 um 08:10 Uhr – wenn Walter am Wiener Zentralfriedhof, Eingang Tor 3, Halle 3, verabschiedet wird.