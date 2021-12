Rhomberg Reisen: Neuer Vollcharter nach Griechenland

Im kommenden Sommer fliegt Rhomberg Reisen - zusätzlich zu seinen Klassikern Korsika und Kalabrien - auch die griechische Stadt Preveza ab/bis Salzburg an.

Nonstop ab Salzburg zu griechischen Geheimtipps: Der Vorarlberger Reise-Experten Rhomberg, bekannt als Korsika-Spezialist, längst aber auch für griechische Geheimtipps geschätzt, bietet ab Mai nächsten Jahres eine neue Nonstop-Verbindung von Salzburg nach Preveza. Vom dortigen Flughafen ist es nur ein Katzensprung auf die Insel Lefkas, die mittels Brücke mit dem Festland verbunden ist. Die viertgrößte der Ionischen Inseln bietet einen gelungenen Mix aus Strand und Bergen und begeistert mit malerischen Hafenstädten. Aber auch das Festland Epirus mit seiner üppig grünen Gebirgslandschaft weiß zu überzeugen.

Flugzeiten: Jeden Donnerstag geht es ab 19. Mai bis 13. Oktober 2022 mit dem eigenen Charter von Rhomberg Reisen, den die Fluggesellschaft Lübeck Air durchführt, nonstop von Salzburg nach Preveza.

Frühbucher-Aktion & neuer Katalog

Vor Ort bietet Rhomberg Reisen ausgewählte Unterkünfte sowie geführte Wanderreisen, Mietwagenrundtouren und günstige Kinderpauschalen. Rhomberg-Kunden können am Salzburger Flughafen zu ermäßigten Preisen parken. Bis Jahresende lockt zudem eine Frühbucher-Aktion, die kostenloses Stornieren oder Umbuchen bis 30 Tage vor Reisebeginn ermöglicht.

Der neue Griechenland-Katalog von Rhomberg Reisen erscheint am 20. Dezember und wird umgehend an die Reisebüros gesandt. Endkunden können sich schon jetzt ihr Exemplar sichern. Eine kurze Nachricht – ob telefonisch oder per Mail – genügt.

Weitere Informationen: unter www.rhomberg-reisen.com oder unter der Servicehotline 05572 22420 (red)