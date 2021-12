Online-Geschenkewelt der TOP-Ausflugsziele Niederösterreichs

Für die TOP-Ausflugsziele Niederösterreichs neigt sich ein sehr bewegendes, aber durchaus erfolgreiches Jahr dem Ende zu. „Wir sind mit der Aufgabe stetig gewachsen und haben sehr schnell auf die sich verändernden Rahmenbedingungen in der COVID-19 Pandemie reagiert – und das werden wir auch weiterhin tun. Nach Ende des Lockdowns werden unsere engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den TOP-Ausflugszielen wieder für einen sicheren und qualitätsvollen Aufenthalt sorgen“, so Eveline Gruber-Jansen, Sprecherin der TOP-Ausflugsziele Niederösterreichs.

Online-Geschenkewelt der TOP-Ausflugsziele

Die TOP-Ausflugsziele Niederösterreichs sorgen auch in der digitalen Welt für weihnachtliche Impulse. In der Online-Geschenkewelt sind zahlreiche Möglichkeiten zu finden, um in Form von Eintritts- und Wertgutscheinen Zeit mit der Familie zu verschenken: Richtig gut unter dem Christbaum machen sich Alpaka-Wanderungen im Naturpark Hohe Wand, eine Fischotterfütterung im „UnterWasserReich“ Schrems oder die historischen Handwerkskurse im MAMUZ Museum. Ein knisterndes Schneeschuhabenteuer versprechen Gutscheine für eine Fahrt mit der Rax-Seilbahn. Workshops in der Gartenakademie Stift Seitenstetten, Genusstouren in der Whisky-Erlebniswelt in Roggenreith, Ausflüge ins Stift Göttweig oder in den Tierpark Haag, sowie ein Aufenthalt in der Therme Laa – Hotel & Silent Spa oder Römertherme Baden unterstreichen das vielfältige Angebot der TOP-Ausflugsziele Niederösterreichs. Aber auch Bücher, Spirituosen, Wein, Schmuck und Naturkosmetik aus den Shops der TOP-Ausflugsziele sind in der Online-Geschenkewelt zu finden.

Mehr Informationen zur Online-Geschenkewelt unter: www.top-ausflug.at/geschenkewelt/

Tipp für die Ausflugssaison: Eine Vielzahl der TOP-Ausflugsziele kann mit der Niederösterreich-CARD bei freiem Eintritt besucht werden. www.niederoesterreich-card.at (red)