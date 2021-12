Routen der Celebrity Summit für 2023

Das komplett modernisierte Schiff von Celebrity Cruises bietet Reisenden 2023 ein abwechslungsreiches Kreuzfahrtprogramm: Die neuen Touren führen unter anderem an den Osten der USA, Kanada und auch nach Bermuda - gefolgt von Reisen nach Grönland und Island.

Von New York nach Bermuda

Zwischen Mai und Juli 2023 wird die Celebrity Summit ab/bis New York City acht- bis elftägige Kreuzfahrten entlang Amerikas Ostküste unternehmen, unter anderem Charleston in South Carolina anlaufen und - als einziges Schiff von Celebrity Cruises - auch mehrere Tage Bermuda besuchen. Weitere Stopps sind Newport auf Rhode Island und zum ersten Mal seit fast zwei Jahrzehnten Martha's Vineyard, eine 230m2 große Insel vor der Südküste von Cape Cod im US-Bundesstaat Massachusetts. Sie ist nur mit dem Flugzeug und dem Boot erreichbar und bietet lange Strände und beeindruckende Küstenabschnitte sowie idyllische Städtchen und Leuchttürme.

Alle Kreuzfahrten werden ab/bis New York City angeboten. Das Schiff legt am renovierten Cape Liberty Cruise Port in New Jersey ab.

Kreuzfahrten nach Grönland und Island

Nach ihren Bermuda-Touren geht es mit der Celebrity Summit im August 2023 auf zwei 13-tägige Kreuzfahrten ab New York City (Cape Liberty) und Reykjavik nach Island und Grönland. Auch Halifax in Nova Scotia und St. John’s in Neufundland in Kanada sind Teil der Route.

In Grönland wird der Hafen von Qaqortoq angelaufen – die Stadt liegt im Südwesten des autonomen Territoriums von Dänemark. Außerdem steht eine Fahrt durch den Prins Christian Sund auf dem Programm, einer der Höhepunkte jeder Grönland-Kreuzfahrt.

Einer von mehreren Stopps in Island erfolgt in Akureyri. Die Stadt liegt am Eyjafjördur, einem 60km langen Fjord im Norden Islands. Von hier sind es nur gute 30 Minuten Autofahrt bis zum berühmten Wasserfall Goðafoss. Ein weiterer Halt ist Ísafjörður, eine kleine Gemeinde mitten in den Westfjorden Islands.

Ab Boston: Bunter Indian Summer

Von Ende August bis Oktober 2023 wird die Celebrity Summit ab/bis Boston unterwegs sein. Auf zwölftägigen Kreuzfahrten geht es in den amerikanischen Nordosten und ins östliche Kanada. Höhepunkte sind vor allem die bunten Landschaften während des Indian Summer. Zudem steht mit Rockland ein ganz neuer Hafen im US-Bundesstaat Maine auf dem Programm. Angefahren werden auch Halifax und Sydney in Nova Scotia.

Weiter nördlich im kanadischen Quebec können Gäste das französische Flair genießen. Hier bleibt die Celebrity Summit sogar zwei Tage. Ein weiterer Halt in Kanada erfolgt in Charlottetown, Hauptstadt der Provinz Prince Edward Island.

"Always included" auf allen Reisen: Ganz gleich, wann, wohin und in welcher Kabine die Gäste reisen: Getränke, Wifi und Trinkgelder sind bei Celebrity Cruises immer im Reisepreis inbegriffen.

Mehr Details zu den Celebrity-Kreuzfahrten in der Saison 2023 unter www.celebritycruises.com/2023-2024-cruises (red)