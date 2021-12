Codeshare-Vereinbarung zwischen KLM & ITA

KLM und die italienische Fluggesellschaft ITA Airways haben eine neue Codeshare-Vereinbarung unterzeichnet. Damit können Passagiere ab sofort KLM-Tickets zu den europäischen Zielen von ITA zu buchen, und ITA-Kunden können Tickets zu den europäischen Zielen von KLM buchen. Außerdem wollen die beiden Airlines damit auch einfache Transfers für Passagiere in Rom Fiumicino und am Flughafen Amsterdam Schiphol ermöglichen.

Neue italienische Ziele für KLM-Kunden

Die Partnerschaft wird es KLM-Kunden ermöglichen, Tickets zu acht neuen Zielen in Südeuropa zu buchen. Darunter: Palermo, Reggio Calabria, Bari, Brindisi, Lamezia Terme und Triest in Italien, Malta und in die albanische Stadt Tirana. Auch für die Ziele Catania, Genua und Venedig wird es durch die Partnerschaft - zusätzlich zu den täglichen Direktflügen von KLM - mehr zur Verfügung stehende Verbindungen geben.

Auch ITA Airways wird von der neuen Vereinbarung profitieren. Durch die Codeshare-Vereinbarung mit KLM erhält das Unternehmen Zugang zu einer großen Anzahl europäischer Ziele, darunter KLM-Ziele in Großbritannien und Skandinavien.