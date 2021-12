Country Director für EuroParcs Österreich

Ziel des studierten Handelswissenschaftlers sei es, den innovativen holländischen Ferienparkbetreiber als beliebteste Brand in Österreich zu etablieren und in den nächsten fünf Jahren durch die Eröffnung weiterer Ferienparks konsequent auszubauen. Zugleich soll der Ganzjahrestourismus mit innovativen Mobile Homes angekurbelt werden, so EuroParcs in der Presseaussendung.

Der gebürtige Kärntner, der in zahlreichen internationalen Managementpositionen im Bereich Automotive und zuletzt als Head of Global Process Excellence bei ARRI, einem globalen Unternehmen in der Film- und Medienindustrie tätig war, kann auf umfassende Erfahrung im Aufbau von neuen Standorten sowie in der Etablierung internationaler Managementprozesse zurückgreifen. Für EuroParcs Österreich ist er bereits seit Jänner 2021 im Einsatz und neben seiner Leitungsfunktion für den Aufbau, die Etablierung und die Expansion innerhalb Österreichs sowie in weiterer Folge für die südlichen Nachbarländer zuständig.

Sechs Standorte in Österreich

Unter Schrittessers Leitung wurden bisher zwei Tiroler Campingplätze (EuroParcs Arlberg und EuroParcs Olympiaregion Seefeld) sowie vier Ferienparks in Kärnten (EuroParcs Rosental, EuroParcs Wörthersee, EuroParcs Hermagor - Nassfeld und EuroParcs Pressegger See) übernommen. Diese würden umfassend modernisiert und vor allem auch für den Ganzjahrestourismus ausgerichtet sowie an die landschaftlichen Gegebenheiten angepasst werden, mit dem Ziel einen leistbaren und familienfreundlichen Urlaub sowie ein unvergessliches Naturerlebnis zu bieten. Das Unternehmen positioniere sich dabei klar als Partner der regionalen Wirtschaft. Klaus Schrittesser: „Wir setzen auf eine partnerschaftliche und transparente Zusammenarbeit mit den lokalen Betrieben und Gemeinden, mit dem Ziel einen klaren Mehrwert für den lokalen und regionalen Tourismus schaffen.“ (red)