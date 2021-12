Neue Private Dining Erlebnisse von Oceania Cruises

Gäste der internationalen Reederei können ab sofort aus einem neuen Degustationsmenü, einem Menü mit Weinbegleitung, dem Best of Oceania Cruises Menü sowie dem Executive Chef Menü wählen. Die vier Optionen erweitern das Angebot um das bestehende Best of Polo & Toscana Menü.

„Als weltweit führende Reederei im Bereich Kulinarik erfinden sich unsere Teams stetig neu und kreieren außergewöhnliche Kompositionen,“ sagt Bob Binder, Präsident und CEO von Oceania Cruises. „Im Laufe der Zeit hat das Privée einen fast schon legendären Status erreicht und ist bei unseren Gästen sehr gefragt. Diese suchen nicht nur nach neuen, sondern auch nach besonderen Genussmomenten, die ihr Reiseerlebnis an Bord noch exklusiver machen.“

Dinner in einer besonderen Umgebung

Das Privée bietet eines der exklusivsten Dining-Erlebnisse auf See und kann für eine Gesellschaft von bis zu zehn Gästen pro Abend reserviert werden. Den gebührenden Rahmen für die kulinarische Entdeckungsreise schafft der aufwendig dekorierte maßgefertigte Tisch des US-Architekten Dakota Jackson, der von einem goldenen Kronleuchter der italienischen Manufaktur Venini in Szene gesetzt wird.

Degustationsmenü

Amuses-Bouches

Soufflé au Fromage | Käsesoufflé

Risotto de Homard | Hummer-Risotto

Bar en Croûte et Sauce Beurre Blanc | Seebarschfilet in Blätterteigkruste gebacken mit Beurre Blanc

oder

Filet de Bœuf Rôti, Sauce Périgourdine | Gebratene Rinderlende mit Foie Gras und Trüffelsoße

Brie de Meaux aux Noix et Laitue | Brie de Meaux in Nusskruste mit Salatherzen

Mille-Feuilles aux Framboises | Himbeer-Mille-Feuille am Tisch zubereitet

Petits Fours

Beispiel für ein Executive Chef Menü