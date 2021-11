Emirates: Aktionen für Dubais Attraktionen

Für Dubai-Besucher:innen gibt es in dieser Wintersaison drei neue Angebote von Emirates. Neben Sonderaktionen für Besucher:innen der Expo 2020 bietet Emirates kostenlosen Zugang zu drei der beliebtesten Attraktionen Dubais:

Das weltberühmte Burj Khalifa At The Top: Ein Ausblick auf Dubai von der Spitze des höchsten Gebäudes der Welt aus, von den Stränden bis hin zur Dubai Marina.

Die Dubai Fountain Boardwalk Experience: Der Boardwalk ist eine neue schwimmende Plattform am Dubai Fountain, bei dem Besucher:innen die berühmten Wasser-, Musik- und Lichtspektakel des Burj Khalifa aus nächster Nähe erleben können.

Das Views Observatory im Emaar Sky View Hotel: Ein waghalsiger Skywalk mit gläserner Bodenrutsche mit Blick auf die Skyline von Dubai – eine adrenalingeladene Attraktion.

Aktionsbedingungen: Die Angebote gelten exklusiv in Verbindung mit Emirates Flugtickets. Das Sonderangebot gilt für Reisende, die zwischen dem 30. November und dem 20. Dezember 2021 einen Hin- und Rückflug - One-Way-Flüge sind von der Teilnahme ausgeschlossen - nach Dubai in einer beliebigen Kabinenklasse für Reisen bis zum 31. März 2022 buchen.

Vorteile während der Expo2020

Zusätzlich zu den neuen Gratisangeboten gibt es weitere Möglichkeiten, bei einem Dubai-Urlaub während der Expo 2020 mit Emirates zu sparen:

Kostenloser Emirates Expo Tagespass: Emirates Passagiere, die Dubai während der Weltausstellung besuchen oder Dubai als Zwischenstopp haben, erhalten für jedes bei der Airline gebuchte Flugticket einen kostenlosen Emirates Expo Day Pass.

Mein Emirates Pass - Expo Edition: Kund:innen, die bis zum 31. März 2022 nach oder über Dubai reisen, können die Stadt mit dem My Emirates Pass Expo 2020 Dubai günstiger erkunden. Sie erhalten gegen Vorlage ihrer Emirates Bordkarte exklusive Rabatte und Vorteile bei über 500 Einzelhandels-, Gastronomie- und Freizeitangeboten.

Eine Skywards-Emirates Meile pro Minute in Dubai: Für jede Minute, die Emirates Passagiere zwischen dem 1. Oktober 2021 und dem 31. März 2022 in Dubai verbringen, erhalten sie eine Skywards-Meile. Das Angebot gilt für alle Emirates Flugtickets, die zwischen dem 1. August 2021 und dem 31. März 2022 für Reisen während der Expo 2020 Dubai gebucht werden. Bestehende und neue Emirates Skywards-Mitglieder, die sich vor dem 31. März 2022 für das Programm anmelden, können am Angebot teilnehmen und bis zu 5.000 Meilen sammeln. Von Emirates vermarktete und von flydubai durchgeführte Flüge mit einer Emirates (EK) Flugnummer sind ebenfalls in das Angebot eingeschlossen.

Weitere Details zu den Angeboten unter: emirates.at (red)