AIDAbella: Kreuzfahrten ab Dubai

Bis Mitte April 2022 bietet AIDA Cruises siebentägige Kreuzfahrten mit AIDAbella ab Dubai an. Weitere Ziele auf diesen Reisen sind Abu Dhabi und das faszinierende Muscat im Oman. Der Orient ist aufgrund der moderaten Flugzeit von knapp sechs Stunden, der angenehm sommerlichen Temperaturen und der vielen Sonnenstunden eines der beliebtesten Ziele deutscher Urlauber im Winter.

Dubai entdecken

Der Dubai Harbour liegt im Zentrum des modernen Dubai und ist von den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt aus leicht zu erreichen – darunter das Burj Al Arab, Ain Dubai, Bluewaters Island und Palm Jumeirah. Ein besonderes Highlight in der diesjährigen Wintersaison im Orient ist die Weltausstellung EXPO 2020 in Dubai. Die Gäste von AIDAbella genießen einen extra langen Aufenthalt in dieser faszinierenden Metropole: Das Schiff verweilt drei Tage in Dubai. So bleibt ausreichend Zeit, um das 438 Hektar große Messegelände mit rund 190 Länderpavillons zu erkunden.

Mit ihren komfortablen Kabinen, diversen Restaurants und großzügigen Außenbereichen auf dem Sonnendeck mit Pools, Bars und Poolbühne bietet AIDAbella ihren Gästen viel Komfort, um den Tag nach einem erlebnisreichen Ausflug zu den Highlights an Land oder der EXPO entspannt ausklingen zu lassen. Die AIDA Kreuzfahrten ab/bis Dubai sind ab 399 EUR (AIDA Vario-Peis pro Person bei Zweierbelegung in einer Innenkabine) buchbar.