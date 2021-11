TUI Cruises: Norwegen im Winter und Frühling erleben

Gäste haben dabei die Auswahl zwischen sechs Kreuzfahrten mit einer Länge von vier bis 14 Tagen, Start und Ende der Touren sind in Bremerhaven. Entspannt und sicher reisen ist auch hier garantiert, denn auch diese Reisen sind nur für vollständig geimpfte Gäste bzw. doppelter Testpflicht für ungeimpfte Kinder bis 18 Jahre.

Hoch in dne Norden Europas

Liegt der Fokus bei der Kurzreise noch auf dem Besuch der norwegischen Hauptstadt Oslo, können die Gäste bei den 13- und 14-tägigen Reisen bis weit über den Polarkreis hinaus mit Hafenstopps in Tromsø, Narvik und Honningsvåg auf Winterzauber mit frostig-klaren Tagen im märchenhaften Schnee zählen. Je kürzer die Tage desto höher die Wahrscheinlichkeit, die magischen Polarlichter zu erleben. Das Programm an vermittelten Ausflügen ist vielfältig: Das Angebot reicht von Schneewandern, Husky-Schlittenfahrten, Fahren mit dem Schneemobil oder Ausflügen zum Nordkap auf der Suche nach Polarlichtern unter beeindruckendem Sternenhimmel. Aber auch bei den kürzeren Kreuzfahrten durch Südnorwegen sind stimmungsvolle Tage in pittoresken Hafenstädten wie Bergen oder Stavanger und eindrucksvolle Ausblicke auf norwegische Küstenlandschaften garantiert. Und wer sich Ostern mehr als nur Spaziergänge und Schoko-Eier wünscht, legt seinen Liebsten die Tour über die Feiertage ins Nest.

Eislaufen auf See

Die Stimmung kommt auch beim Programm an Bord nicht zu kurz: Auf dem Pooldeck lädt nicht nur der Pool, sondern zusätzlich eine 200 Quadratmeter große Schlittschuhbahn zum Winterspaß ein, aufgebaute Marktstände bieten warme Snacks und heiße Getränke. Darüber hinaus können sich Gäste, wie üblich, in den zahlreichen Restaurants kulinarisch verwöhnen lassen oder in der Sauna oder bei Anwendungen im SPA entspannen. Auf Aktive wartet das Fitness-Studio mit Panaromablick.

Alle Norwegen-Kreuzfahrten mit der Mein Schiff 1 starten und enden in Bremerhaven, die Anreise erfolgt individuell. Auf allen Reisen ist das Premium Inklusive-Angebot enthalten. (red)