LH Group beim RTL-Spendenmarathon für Hilfsprojekt "iThemba"

Seit 2019 setzt sich das starke Bündnis aus help alliance, Mastercard und „RTL – Wir helfen Kindern“ zusammen mit Promi-Patin Beatrice Egli dafür ein, Kindern aus dem Township einen Zugang zu hochwertiger Bildung zu ermöglichen und sie so aus der Spirale von Armut, Arbeitslosigkeit und Kriminalität zu befreien. Damit die Kleinsten bald Seite an Seite mit den Grundschulkindern lernen können, wird das gemeinsame Projekt nun erweitert: Mit den Spenden des diesjährigen RTL-Spendenmarathons soll auf dem Gelände der iThemba Grundschule nun auch der Neubau der Vorschule errichtet werden.

„Mit unserem Projekt möchten wir Hoffnung (in Zulu-Sprache „iThemba“) in das Leben der Kinder bringen – und zwar über den Zugang zu einer hochwertigen Vorschulerziehung für die Kleinsten im Township. Der Bedarf an Vorschulplätzen ist dort sehr hoch, weshalb die Vorschule auf dem bestehenden Gelände bei weitem ihre Kapazitätsgrenzen erreicht hat. Mit der Unterstützung von „RTL – Wir helfen Kindern“ und Mastercard wird es möglich sein, ein neues Vorschulgebäude zu errichten und so insgesamt 140 benachteiligten Kindern eine Früherziehung zu ermöglichen.“ sagt Susanne French, Lufthansa Purser, help alliance Beiratsmitglied sowie ehrenamtliche iThemba Projektleiterin.

Hochwertige Bildung für die Kleinsten

Auch Peter Bakenecker, President Central Europe bei Mastercard, freut sich auf den nächsten gemeinsamen Projekt-Meilenstein und ist begeistert, dass die 2019 angestoßene Erweiterung der Grundschule trotz Corona-Einschränkungen in diesem Sommer erfolgreich beendet wurde: „Dass die Bauarbeiten der iThemba Primary Schule trotz der schwierigen Bedingungen pünktlich abgeschlossen werden konnten, zeigt, mit wie viel Elan und Tatkraft vor Ort gearbeitet wird. Umso mehr freuen wir uns, weiterhin Teil des gemeinsamen Projekts zu sein und so einen Zufluchtsort und eine Perspektive für die Kleinen zu schaffen.“

Das iThemba Bildungsprojekt in Kapstadt wurde bereits vor 15 Jahren mit der iThemba Pre School als Kindergarten und Vorschule gegründet, um Bildungsangebote für benachteiligte Kinder aus sozial schwachen Familien anzubieten. Dabei setzt die Vorschule seit jeher auf einen ganzheitlichen Ansatz und vermittelt neben Rechen- und Sprachunterricht in Englisch auch Sozialkompetenzen. Der Schulalltag und das gemeinsame Lernen lehren den respektvollen Umgang miteinander und zeigen eine positive Wirkung auf die Kinder und ihre Umgebung. Jeder beim RTL-Spendenmarathon für das iThemba-Projekt gespendete Euro kommt ohne einen Cent Abzug der Realisierung des Vorschul-Neubaus zu Gute, damit in Zukunft die Vorschul- und Grundschulkinder in Capricorn auf dem gleichen Gelände lernen können. (red)