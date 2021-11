Emirates: Dreimal täglich nach Bangkok

Ab dem 1. Dezember wird Emirates auch täglich nach Bangkok via Phuket fliegen und somit insgesamt mehr als 8.600 zusätzliche Sitze wöchentlich anbieten. Seit Anfang November erlaubt Thailand geimpften BesucherInnen aus 60 Ländern eine quarantänefreie Einreise. Reisende aus anderen Ländern müssen nach ihrer Ankunft in Bangkok einen PCR-Test durchführen, um quarantänefrei einreisen zu dürfen..

A380: Favorit der Emirates-KundInnen

Im Zuge der anhaltenden Lockerung von Reisebeschränkungen rund um den Globus fliegt Emirates mit seinem Flaggschiff A380 inzwischen 25 Städte auf sechs Kontinenten an. Nach Wien fliegt der A380 täglich. Die Zahl der Destinationen soll bis Ende des Jahres auf 28 erhöht werden.

Der A380 biete mehr Beinfreiheit und Komfort. Darüber hinaus würden Reisende in allen Kabinen das preisgekrönte Bordunterhaltungssystem ice auf den branchenweit größten Bildschirmen genießen können. PassagierInnen, die in Premium-Kabinen reisen, würden immer wieder zurück kehren. Grund dafür seien unter anderem die beliebte Onboard Lounge, die komplett flachen Sitze in der Business Class sowie die privaten Suiten und Duschen in der First Class, so Emirates weiter. Im Dezember 2020 führte Emirates ihre ersten A380-Flugzeuge in 4-Klassen-Konfiguration mit Premium Economy ein. Bis November dieses Jahres wird die Airline sechs Flugzeuge mit diesem Sitzangebot und einer neuen Kabinenausstattung ausrüsten. (red)