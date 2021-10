Abstraction-Création: einzigartige Ausstellung im MODEM in Debrecen

Next Slide

Die Artefakte der Ausstellung, die fast 100 Werke umfasst, stammen aus Museen wie dem Centre Georges Pompidou in Paris, der Galerie Le Minotaure in Paris, aus dem Belvedere in Wien oder dem Musée d'arts de Nantes.

Weltberühmte und heimische Künstler

Präsentiert werden dem Publikum im MODEM Bilder und Skulpturen von weltberühmten Künstlern wie Wassily Kandinsky, Jean Helion, Alexander Calder, Auguste Herbin, František Kupka oder Jean Arp. Zudem ist die Ausstellung die erste in Ungarn, welche auch die Werke weltberühmter ungarischer Künstler wie László Moholy-Nagy, Alfred Reth oder Étienne Beöthy sowie bekannter Avantgarde-Künstler wie Lajos Tihanyi und Ferenc Martyn im Umfeld der Pariser Abstraction-Création zeigt. Die Werke der Künstler können noch bis Ende Jänner 2022 im MODEM bestaunt werden.

Um 1930 wurde Paris zum europäischen Zentrum verschiedener nicht-figurativer Strömungen, einschließlich der abstrakten Kunst, und zum Zentrum der internationalen Avantgarde. Die Gruppierung Abstraction-Création, die an den meisten dieser Strömungen beteiligt war, wurde 1931 gegründet und mutierte schnell zu einem Treffpunkt für Künstler verschiedener Nationalitäten, deren Aktivitäten eine Schlüsselrolle in den progressiven Bewegungen spielten. Mehr Informationen finden Sie HIER.