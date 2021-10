Stimmungsvolle Adventzeit in Ungarn

Next Slide

Weihnachtsmarkt in Budapest - Vörösmarty-Platz

19. November - 31. Dezember 2021

Der älteste Budapester Advents- und Weihnachtsmarkt ist seit Jahrzehnten einer der Hauptanziehungspunkte der Hauptstadt in der Adventszeit. In den vergangenen Jahren zählte der lokale Handwerksmarkt fast 800.000 Besucher. Der Markt ist berühmt für seine authentischen Kunsthandwerksstände und Imbissstände an denen es allerlei Leckereien gibt. Zudem finden auf dem Vörösmarty-Platz jeden Tag mehrere kostenlose Konzerte lokaler ungarischer Bands statt.

Adventsmarkt in Debrecen

26. November - 23. Dezember 2021

In diesem Jahr findet der Debrecener Adventsmarkt mit seinen wunderschön geschmückten Buden nicht nur auf dem Kossuth-Platz, sondern auch auf dem Dósa-Nádor-Platz, der Csapó-Straße und der Rózsa-Straße statt. Joulupukki, der Weihnachtsmann aus Lapland, gibt sich die Ehre, für Groß und Klein sorgt zudem eine Eislaufbahn für großen Spaß. Detaillierte Informationen zum Debrecener Advent finden Sie HIER.

Weihnachtsmarkt Eger

Sicher einer der schönsten und stimmungsvollsten Märkte in Ungarn - der Markt im historischen Stadtkern mit der prächtigen Burg Eger im Hintergrund beeindruckt jedes Jahr viele Menschen. Auf dem Hauptplatz der Barockstadt gibt es zahlreiche Köstlichkeiten wie Glühwein, Baumkuchen, traditionelle ungarische Gerichte und natürlich darf das Kunsthandwerk nicht fehlen. Auch finden verschiedene Konzerte statt. Weitere Informationen finden Sie HIER.

Nicht nur Budapest, Eger und Debrecen erstrahlen in den kommenden Wochen im weihnachtlichen Glanz, funkelnde Lichter und stimmungsvolle Adventmärkte gibt es auch in zahlreichen weiteren Städten Ungarns zu erleben. Mehr dazu verraten wir im November-Newsletter.