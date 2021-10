Kroatien startet neue Herbstkampagne

Die Kampagne #FALLinLoveWithCroatia in den sozialen Netzwerken wird zusammen mit der Aktion Kroatischer Tourismusmonat und mit der Kampagne "Regional erleben - Entdecke das ländliche Kroatien!" durchgeführt, um möglichst viele Reisende zu motivieren, das Land am Adriatischen Meer auch außerhalb der sommerlichen Hauptsaison zu besuchen.

"Fall in love" mit Kroatien

Die Kampagne wird in Zusammenarbeit mit allen Fremdenverkehrsbüros des Landes durchgeführt, um das Beste, das die jeweiligen Regionen in der Nebensaison zu bieten haben, in den sozialen Netzwerken zu präsentieren. Dies erstreckt sich von interessanten Plätzen über attraktive Orte und von lokalen Parks und Promenaden bis hin zu traditionellen Aktivitäten rund um Wein, Oliven, Mandarinen und Kürbis. Die Produktion von Oliven- und Kürbiskernöl wird ebenso thematisiert wie Pilze und Kastanien sammeln und die Zubereitung einheimischer gastronomischer Köstlichkeiten aus den herbstlichen Produkten.

„Das Ziel der Kampagne ist es, die Schönheiten Kroatiens in den Farben des Herbstes aufzuzeigen und Anhänger von Aktivitäten wie Segeln oder traditioneller Ernte- und Herbstveranstaltungen anzusprechen, aber auch herbstliche Genussprodukte der Gastronomie und des Weinbaus, die jeweils für kroatische Regionen typisch sind, vorzustellen. Mit unseren Werbemaßnahmen wollen wir diese Teile des touristischen Angebots, die das Hauptmotiv für einen Besuch des Reiseziels in dieser Jahreszeit darstellen, hervorheben", so der Direktor der Kroatischen Zentrale für Tourismus, Kristjan Staničić.

Die Kampagne richtet sich an treue in- und ausländischen Follower der sozialen Netzwerke von Croatia Full Of Life, die ihre Herbstaktivitäten in den kroatischen Reisezielen unter #FALLinLoveWithCroatia teilen können. (red)