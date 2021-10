Emirates: Angebote für Unternehmen zur Expo 2020 Dubai

Dank eines neuen Angebots erhalten Mitglieder des Emirates Business Rewards-Programms 25% mehr Punkte, wenn sie ihre Reise nach Dubai vor 15. November 2021 buchen und bis 31. März 2022 fliegen. Die gesammelten Business Rewards-Punkte können gegen Flugbuchungen und Upgrades für Mitarbeiter und auch Gäste, die von der Organisation ein- bzw. ausgeflogen werden. Dabei gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Chancen für Unternehmen auf der Expo 2020 Dubai

Die vielfältige Weltausstellung bietet besonders wertvolle Chancen für Unternehmen aus aller Welt, neue Märkte zu erschließen und ihre Netzwerke auszubauen. 192 Länder nehmen an der Expo 2020 Dubai teil. Die Veranstaltung wird voraussichtlich 25 Mio. Besucher anziehen, davon werden 17 Mio. aus dem Ausland anreisen.

Als erste Weltausstellung im Nahen Osten, Afrika und Südasien biete die Expo 2020 Dubai eine Plattform, um diesen riesigen und schnell wachsenden Markt mit insgesamt 3,5 Mrd. Menschen zu erreichen. Unter dem Motto „Connecting Minds, Creating the Future" wolle die Expo 2020 Dubai Menschen inspirieren. Mit ihrem umfangreichen Programm zeige die Veranstaltung die besten Beispiele für Innovation und Kooperation aus der ganzen Welt und vereine Experten, um Lösungen für die wichtigsten Herausforderungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Mobilität zu finden. Geschäftsreisende würden das enorme Potenzial einer solchen globalen Veranstaltung nutzen können und sich auf sechs Monate Kunst, Kultur und Unterhaltung sowie auf zukunftsweisende Innovationen freuen, so Emirates in einer Presseaussendung.

Expo-Tagespass gratis

Geschäftsreisende, die auf einem Flug Emirates Business Rewards-Punkte sammeln, erhalten gleichzeitig auch Skywards-Meilen, wenn sie Mitglieder des Emirates Skywards Programm sind. Emirates Passagiere, die Dubai während der Expo 2020 besuchen oder dort einen Zwischenstopp machen, erhalten für jedes bei Emirates gebuchte Ticket einen kostenlosen Emirates Expo-Tagespass.

Zusätzlich erhalten Passagiere eine Skywards-Meile für jede Minute, die sie während der Expo 2020 in Dubai verbringen. Das Angebot gilt für bestehende und neue Emirates Skywards-Mitglieder, die sich bis 31. März 2022 für das Programm anmelden. zu finden. Mit der Emirates Bordkarte erhalten Emirates-Passagiere auch kostenlosen Zugang zum Dubai Frame, einer der berühmtesten Attraktionen der Stadt. Darüber hinaus profitieren Fluggäste mit einem Emirates-Ticket von attraktiven Rabatten und Vorteilen bei über 500 Einzelhandels-, Gastronomie- und Freizeitattraktionen in Dubai und den gesamten Vereinigten Arabischen Emiraten. (red)