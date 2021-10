Mehr Flüge zwischen EU-Staaten und Katar

Die EU und Katar fixierten mehr Flüge zwischen EU-Staaten und dem Emirat: Für Airports in Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien und den Niederlanden ist vorgesehen, bis 2024 schrittweise die Kapazitäten auszubauen, erklärte die EU-Kommission.

"Das Abkommen wird zwischenmenschliche Kontakte erleichtern und kommerzielle Möglichkeiten sowie Handel erweitern."

Unlimitierte Flugrechte nach Doha

Katarische Airlines können dann von der kommenden Wintersaison an beispielsweise 21 Flüge pro Woche zwischen Frankfurt und Katar sowie zwischen München und Katar und 14 wöchentliche Flüge zwischen dem Emirat und anderen Flughäfen in Deutschland anbieten. Diese Haltelinie soll bis 2024 sukzessive abgebaut werden.

Für europäische Airlinegrößen wie Lufthansa und Air France-KLM bleibe die "CATA"-Übereinkunft, laut aero.de, ein Reizthema, denn für Qatar Airways garantiere sie ab 2024 EU-weit faktisch unlimitierte Flugrechte ans Drehkreuz Doha. "Für die wenigsten Passagiere aus Europa werde die Flugreise in Doha enden - über das Drehkreuz verteilt Qatar Airways Fluggäste in alle Welt", so aero.de. (APA / red)