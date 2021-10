Hofer Reisen: Ab in den Schnee

Die besten Abfahrten liegen näher, als man denkt - zum Beispiel im kärntnerischen Nassfeld, im tirolerischen Fieberbrunn oder im salzburgerischen Pinzgau. Skisportler und Snowboardfahrer aller Altersklassen kommen bei den zahlreichen Pisten auf jeden Fall auf ihre Kosten.

Pistengaudi in Tirol, Kärnten und Salzburg

In insgesamt 31 Skigebieten - 24 davon in Kärnten, sieben in Osttirol - entdecken Wintersportler jeden Levels damit die passende Piste für sich. In Kärnten hat Hofer Reisen mit dem 4-Stern-Hotel Almhotel Kärnten das richtige Hotel im Angebot, liegt es doch direkt bei der Bergbahn Nassfeld. Versierte Ski-Asse finden ihre nächste Herausforderung am Sportberg Goldeck: Hier wartet die längste schwarze Abfahrt der Alpen. Ebenso halten der Katschberg, die Mölltaler Gletscher oder die Turracher Höhe abwechslungsreiche Routen bereit. Direkt an der Piste gelegen, startet man beim Sporthotel Fontana in Fieberbrunn, Tirol, sofort in den Skitag. Als Teil des Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang steht Besuchern hier eines der größten Skigebiete Österreichs zur Verfügung. Austoben lässt es sich ebenfalls auf den Pisten von Leogang Fieberbrunn, Schmitten und des Kitzsteinhorns. Idyllisch wie in einem Wintermärchen betten sich die Tauernlodges „by ALPS RESORTS“ ins pinzgauerische Uttendorf. Die sportliche Herausforderung liegt mit dem Skigebiet Weißsee gleich um’s Eck. (red)

Die Angebote im Detail

Nassfeld/Kärnten

Inkludierte Leistungen: 3 x Übernachtung (Mi – Sa, Saison A, E + F bzw. So – Mi, Saison E),

4 x Übernachtung (Sa – Mi, Saison A + F bzw. Mi – So, Saison B) oder 7 x Übernachtung (So – So, Saison C + D bzw. Sa – Sa, Saison G) im 4-Stern-Almhotel Kärnten

Verpflegung: Halbpension mit Frühstücksbuffet, abends 4-Gang-Wahlmenü inkl. Salatbuffet bzw. Weihnachtsdinner (24.12.21) oder Silvesterdinner (31.12.21)

Benutzung der hoteleigenen Sauna und des Dampfbades (Öffnungszeiten lt. Aushang vor Ort)

3-Tages-Skipass (bei Aufenthalt 3 oder 4 Nächte) bzw. 5-Tages-Skipass (bei Aufenthalt 7 Nächte) gültig in 31 Skigebieten in Kärnten und Osttirol (gültig ab dem 2. Tag)

Pro Person ab EUR 399 EUR

Termine: von 04.12.2021 bis 09.04.2022.

Details zur Buchung sind HIER zu finden.

Fieberbrunn, Kitzbüheler Alpen/Tirol

Inkludierte Leistungen: 3 x Übernachtung (tägliche Anreise, Saison A + B), 4 x Übernachtung (tägliche Anreise, Saison A + B),

5 x Übernachtung (tägliche Anreise, Saison A, B + E) oder 7 x Übernachtung (tägliche Anreise, Saison A, B + E bzw. So – So, Saison C + D) im Sporthotel Fontana

Verpflegung: Halbpension mit Frühstück, abends 3-Gang-Menü bzw. Weihnachtsdinner (24.12.21) oder Silvester-Galadinner (31.12.21)

Teilnahme am hoteleigenen Aktiv- und Unterhaltungsprogramm (lt. Aushang vor Ort)

1 x 15 EUR Gutschein bei Buchung eines mind. 2-Tages-Ski- bzw. Snowboard-Gruppenkurses bei der Skischule Widmann in Fieberbrunn

1 x 15 EUR Gutschein bei Buchung eines Ski- bzw. Snowboard-Privatkurses bei der Skischule Widmann in Fieberbrunn

1 x 15 EUR Gutschein auf den Ski- und Snowboardverleih bei der Skischule Widmann in Fieberbrunn pro Erwachsenem (gültig ab 70 EUR Gesamtwert)

2-Tages-Skipass (bei Aufenthalt 3 Nächte), 3-Tages-Skipass (bei Aufenthalt 4 Nächte) oder 4-Tages-Skipass (bei Aufenthalt 5 Nächte) bzw. 5 in 7-Tages-Skipass (bei Aufenthalt 7 Nächte) für die Skigebiete Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, Schmitten und Kitzsteinhorn

Pro Person ab 299 EUR

Termine: von 03.12.2021bis 19.04.2022.

Details zur Buchung sind HIER zu finden .

Uttendorf im Pinzgau/Salzburg