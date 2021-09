AUA: Cancún, Mauritius & Malediven im Winterflugplan

Die touristischen Langstrecken-Ziele Cancún, Mauritius und die Malediven sind ideal für all jene, die in die Sommer-Verlängerung gehen möchten und noch auf der Suche nach einer passenden Destination für die bevorstehenden Herbstferien sind.

Fokus auf touristische Fernreise-Ziele

Per Direktverbindung auf die Malediven fliegt die rot-weiß-rote Heimatairline ab 21. Oktober 2021 drei Mal wöchentlich Malé an. Auch Mauritius wurde im heurigen Winterflugplan wieder aufgenommen. Der österreichische Home-Carrier startet ab 23. Oktober 2021 bis zu drei Mal pro Woche auf die vielfältige Sonneninsel im Indischen Ozean. Eintauchen in die Geschichte der Maya und an der mexikanischen Karibikküste die Seele baumeln lassen – ab 24. Oktober 2021 hebt Austrian Airlines zwei Mal wöchentlich nach Cancún im sonnigen Mexiko ab. Zuletzt wurde diese Urlaubsdestination im Jahr 2006 angeflogen.

„Der Sommer und auch die aktuelle Nachsaison zeigen, dass sich die Menschen ihre Reiselust nicht nehmen lassen und Sonne am Meer tanken wollen. Mit unserem Winterflugplan setzen wir mit Beginn der Herbstferien daher gezielt auf attraktive Fernreiseziele, um die Reiselust unserer Fluggäste zu stillen“, so Austrian Airlines Vertriebsvorstand Michael Trestl.

Zu allen drei Destinationen setzt die österreichische Fluglinie ein Langstreckenflugzeug des Typs Boeing 777 ein, auf der Passagiere von allen Buchungsklassen von Economy bis Business Class profitieren können. Flüge sind auf austrian.com buchbar. Auf der Austrian Airlines Website finden Passagiere aktuelle Informationen zu Flugplänen, Maskenpflicht, Einreisebestimmungen oder Umbuchungsregelungen. Die Angaben werden laufend ergänzt. (red)