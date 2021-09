CroisiEurope: Weihnachten und Silvester auf dem Fluss

Wer über Weihnachten oder Silvester verreisen möchte, findet in diesem Jahr bei CroisiEurope einige ganz spezielle Festtagskreuzfahrten.

Lichterfestival in Amsterdam und Feuerwerk über Paris: Die französische Flussreederei hat ein Programm aufgelegt, das Kreuzfahrer in europäische Städte führt, die sich für die Festtage so einiges haben einfallen lassen:

Über Weihnachten von Straßburg nach Amsterdam

Der älteste Weihnachtsmarkt Frankreichs findet in Straßburg seit 1570 statt. Dort legt am 23. Dezember auch die MS L’Europe ab, um ihre Gäste nach Amsterdam zu bringen. Die niederländische Stadt präsentiert sich über die Festtage als beeindruckendes Lichtermeer. Zum Light Festival in der historischen Altstadt verwandeln Künstler aus aller Welt die Grachten mit ihren Lichtinstallationen in ein faszinierendes Wintermärchen. Die Festtags-Stimmung in Köln erleben die Kreuzfahrer bei einem Zwischenstopp in der rheinischen Domstadt.

Preisbeispiel: Die fünftägige Weihnachtsfahrt-Kreuzfahrt vom 23. bis 27. Dezember 2021 von Straßburg über Köln nach Amsterdam ist ab 848 EUR pro Person in der Doppelkabine buchbar. Für Einzel-Kabinen wird bei dieser Reise kein Zuschlag berechnet.

Feuerwerk über Paris

Paris ist der Ausgangpunkt für eine Silvester-Fahrt über die Seine, die bis zu den berühmten Kreidefelsen von Étretat führt. Pünktlich zum großen Feuerwerk über dem Eifelturm sind die Kreuzfahrer zurück in der Stadt der Liebe und stoßen bei einer festlichen Gala mitten auf der Seine auf das neue Jahr an. An den Tagen zuvor haben sie einige der Lieblingsplätze französischer Impressionisten kennengelernt: Die Kathedrale von Rouen, die Claude Monet häufig malte, das Hafenstädtchen Honfleur, das der Treffpunkt von Malern wie Renoir und Cézanne war und das Seebad Étretat mit seiner berühmten Klippe von Aval.

Preisbeispiel: Die fünftägige Reise vom 28.12.2021 bis 1.1.2022 auf der MS Botticelli kostet ab 1.058 EUR pro Person in der Doppelkabine.

Silvester-Feier auf dem Rhein

Für den Jahreswechsel hat CroisiEurope verschiedene Kreuzfahrten auf dem Rhein zur Auswahl: Die MS L’Europe lädt vom 28.12. bis 2.1. zu einer Reise von Amsterdam über Nijmegen, Köln, Rüdesheim und Mannheim nach Straßburg ein. Die Reise kostet ab 1.158 EUR.

Auf der MS Gérard Schmitter geht eine fünftägige Fahrt, die vom 28.12. bis 1.1. stattfindet und ab 1.088 EUR buchbar ist, ebenfalls durch das Obere Mittelrheintal.

Eine dreitägige Kurzreise führt von Straßburg aus ins Breisgau. Silvester verbringen die Gäste in Alt-Breisach und kehren am Neujahrstag in die elsässische Metropole zurück. Die Kreuzfahrt vom 30.12.2021 bis 1.1.2022 ist ab 518 EUR pro Person in der Doppelkabine zu buchen.

Nähere Informationen zu den Kreuzfahrt unter: www.croisieurope.de (Red)