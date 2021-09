TTC-Lehrgang für Travelmanager in Kurzarbeit – AMS fördert 75% der Kosten

Darüber hinaus wird in dem Kurs auf die neuen digitalen Kundenbedürfnisse und das durch die Krise geänderte Kundenverhalten mit wertvollen Inputs eingegangen. Um MitarbeiterInnen in Kurzarbeit die Sorge zu nehmen, in den früheren Berufsalltag zurückfinden zu können, geht es im fünften und letzten Modul daher auch um Motivation und Selbstmotivation.

75% Kostenübernahme durch das AMS

Das AMS fördert (vorerst bis 30.6.2022) Weiterbildungskosten für Beschäftigte in Covid-19-Kurzarbeit mit 75 % der Kurskosten. Den Link zur Website des AMS dazu mit allen Details finden Interessierte im Lehrgangsflyer (siehe unten). Die TeilnehmerInnen absolvieren den Lehrgang in der ausfallenden Arbeitszeit. Der Förderungsantrag ist unter der Kurzarbeit-Projektnummer beim AMS online vor Beginn des Lehrgangs einzubringen.

Termin / Dauer

Montag, 18. Oktober bis Freitag, 22. Oktober 2021 / jeweils von 13 bis 17 Uhr

Teilnahmegebühr: 890 EUR netto (ohne Förderung)

Info und Anmeldung: ttc@europaeische.at (red)