ABTA verschiebt Jahrestagung erneut

Ein genauer Ersatztermin, der aber mit Sicherheit erst im nächsten Jahr liegen werde, sei noch nicht festgelegt worden.

Alternativ werde am 14.10.21 eine Online Business Travel Lounge stattfinden. Unter dem Titel „Green is the new Black" werden Fr. Dr. Regina Preslmair/betrieblicher Umweltschutz und Technologie, BMK und Frau Michaela Reitterer/ Hotelière und Präsidentin der Österreichischen Hoteliervereinigung über Nachhaltigkeit bei Geschäftsreisen und im Hotel informieren. (red)