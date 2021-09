dta Touristik: neues Zielgebiet VAE mit Flügen nach Sharjah

Bereits vor einem Jahr hätte dta Touristik die Emirate mit Zielflughafen Sharjah (SHJ) ins Programm aufnehmen wollen. Doch die Pandemie machte Geschäftsführer Sena Uzgören einen kräftigen Strich durch die Rechnung. Jetzt ist es aber doch so weit: Als Flugpartner von Air Arabia hat dta nun die neue Destination mit Flügen Wien - Sharjah freigeschaltet. Der erste Flug ist für 15. Oktober angesetzt. Verkehrstage sind Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag. 20kg Freigepäck sind im Tarif inkludiert. Bei Pauschalreisen ist der Transfer SHJ – Hotel – SHJ inkludiert.

Flexibilität ist alles

Bei Buchung einer Pauschalreise mit dem dta Flex Paket kann bis zu 14 Tage vor der Reise ohne Angabe von Gründen kostenfrei storniert werden bzw. auf einen anderen Termin und / oder ein anderes Zielgebiet umgebucht werden. Der dta Flex kostet pro Person 19 EUR (ausgenommen Infant) und kann direkt bei der Buchung oder bis zu 72 Stunden danach gebucht werden.

Herbstferien in den VAE

Für die Herbstferien, die heuer erstmals österreichweit einheitlich angesetzt sind, hat dta attraktive Angebote für die VAE ausgearbeitet.

Anantara The Palm Dubai Resort 5 Sterne, 1 Woche, HP, inkl. Transfer p.P. ab 2.403 EUR.

Flora Al Barsha 4 Sterne, 1 Woche, Frühstück, inkl. Transfer ab 864 EUR.

Signature 1 Hotel Barsha Heights – TECOM 4 Sterne, 1 Woche, Frühstück, inkl. Transfer, ab 781 EUR.

Derzeit umfasst das Portfolio für das VAE-Produkt in Dubai 116 Hotels, wird aber noch laufend erweitert. Aktuell erscheint das VAE-Produkt von dta nur bei Eingabe Zielflughafen SHJ. In Kürze soll auch bei Abfrage DXB (Dubai) das gesamte SHJ-Produkt angezeigt werden, so wie schon bei AUH (Abu Dhabi). (red.)