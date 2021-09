Emirates: Early Bird-Angebot für Dubai

Tarife für Flugtickets nach Dubai ab/bis Wien kosten mit der Aktion in der Economy Class ab 449 EUR und in der Business Class ab 2.089 EUR. Zu den aktuellen Sonderangeboten von Emirates gehören:

Frühbucherrabatt

Das Sonderangebot gilt für alle Hin- und Rückflüge nach Dubai als Endziel für Reisedaten zwischen dem 26. September 2021 und dem 31. März 2022. Die Buchungen müssen bis zum 30. September 2021 erfolgen. Von diesem Angebot profitieren sowohl Reisende mit Emirates Business- und Economy-Basistarifen als auch mit Saver-, Flex- und Flex+-Tarifen.

Kostenloser Emirates Expo Tagespass

Emirates-Kunden, die Dubai während des mit Spannung erwarteten Mega-Events Expo 2020 besuchen oder über Dubai reisen, erhalten für jedes bei der Airline gebuchte Flugticket einen kostenlosen Emirates Expo Day Pass.

Skywards „Mile-A-Minute“

Reisende können zwischen dem 1. Oktober 2021 und dem 31. März 2022 für jede Minute, die sie in Dubai verbringen, eine Skywards Meile sammeln. Bestehende und neue Emirates Skywards-Mitglieder, die sich vor dem 31. März 2022 für das Programm anmelden, können das Angebot ebenfalls in Anspruch nehmen und erhalten bis zu 5.000 Meilen. Das Angebot gilt für alle Emirates-Flugtickets, die zwischen dem 1. August 2021 und dem 31. März 2022 für Reisen während der Expo 2020 Dubai gekauft wurden bzw. werden. Von flydubai durchgeführte Flüge mit einer Emirates (EK) Flugnummer sind ebenfalls in das Angebot eingeschlossen.

Mit der Wiedereröffnung der internationalen Grenzen und der Lockerung der Reisebeschränkungen hat Emirates den Passagierverkehr zu über 120 Zielen wieder aufgenommen und bietet derzeit tägliche Nonstopflüge von Wien nach Dubai an. Diese werden mit dem Flaggschiff Airbus A380 durchgeführt. Ab November erhöht Emirates auf neun wöchentliche Abflüge. Dubai und die Expo sicher entdecken Dubai wurde im Juli 2020 wieder für internationale Geschäfts- und Freizeitreisende geöffnet, und ist nach wie vor eines der beliebtesten Urlaubsziele der Welt. Von sonnenverwöhnten Stränden und kulturellen Aktivitäten bis hin zu erstklassiger Gastfreundschaft und Freizeiteinrichtungen bietet Dubai eine Vielzahl von Weltklasse-Erlebnissen. Die Wüstenmetropole war eine der ersten Städte der Welt, die vom World Travel and Tourism Council (WTTC) mit dem Safe Travels-Siegel ausgezeichnet wurde, das die umfassenden und wirksamen Maßnahmen Dubais zur Gewährleistung der Gesundheit und Sicherheit seiner Gäste bestätigt. (red)