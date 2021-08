Hurtigruten Expeditions: Neue Russland-Seereisen für 2022

Nachdem Hurtigruten Expeditions erst kürzlich Expeditions-Seereisen rund um die Galapagos-Inseln, nach Westafrika - einschließlich der Bissagos-Inseln und der Kapverden - sowie einzigartige Reisen zur Erkundung der Kanarischen Inseln und Madeira vorgestellt hat, folgt nun mit der Reise zum Weißen Meer im Norden Russlands ein weiteres Highlight für 2022.

„Nach einem herausfordernden Jahr für die gesamte Branche, freuen wir uns sehr, wieder die Anker zu lichten. Mit der Vorstellung von neuen Reiserouten auf drei Kontinenten verspricht 2022 ein ereignisreiches Jahr für Hurtigruten Expeditions zu werden. Wir sehen einen enormen Nachholbedarf und eine wachsende Nachfrage nach authentischen Reiseerlebnissen", so Asta Lassesen, CEO von Hurtigruten Expeditions.

Die Reiseroute im Detail

Die neue 17-tägige Expeditions-Seereise von Hurtigruten Expeditions zum russischen Weißen Meer startet am 6. Oktober 2022 in Bergen, Norwegen und führt entlang der norwegischen Küste in Richtung Norden. Dabei werden mehrere Höhepunkte des Landes angesteuert: Reisende besuchen atemberaubende Fjorde, die faszinierenden Lofoten, traditionelle Fischerorte, Siedlungen reich an samischer Geschichte sowie das Nordkap, den nördlichsten Punkt des europäischen Festlandes.

Darauf folgen sieben Tage in russischen Gewässern, die das Expeditionsschiff MS Spitsbergen in einen der am wenigsten besuchten Teile des Landes führt. Die Reiseroute kombiniert die Erkundung moderner russischer Städte und historischer Häfen mit Anlandungen in selten besuchten und abgelegenen Dörfern an der Küste des Weißen Meeres. Während der Fahrt durch das Nebenmeer des Arktischen Ozeans erleben die Gäste auch die faszinierenden Solowezki-Inseln, die für ihr reiches Kulturerbe mit alten Klostersiedlungen bekannt sind und von der UNESCO als Weltkulturerbe geschützt werden. Zu den weiteren Höhepunkten dieser neuen Route gehören auch zwei der nördlichsten Städte Russlands: Murmansk und Archangelsk.

Europa neu entdecken

Neben der neuen Russland-Route können Gäste an Bord von MS Spitsbergen auch zu einer 23-tägigen Expeditions-Seereise vom norwegischen Tromsø bis ins portugiesischen Lissabon aufbrechen. Die Reise kann flexibel verkürzt werden: Gäste können je nach Wunsch erst in Hamburg, Amsterdam oder Dover an Bord gehen.

Von November 2022 bis März 2023 steuert das Expeditionsschiff dann weiter südwärts Richtung Westafrika. Hier ist das Schiff auf Expedition zu den Inselgruppen Bissagos und Kapverdenden sowie zu den Kanarischen Inseln und Madeira. (red)