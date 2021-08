Formentera: Ideen für den Spätsommer

Im September erklingen Konzerte im Rahmen des Formentera Jazz Festival und zahlreiche Kunsthandwerkermärkte laden zum entspannten Bummeln ein.

Formentera Jazz Festival und Festival de Guitarras

Vier Tage lang vom 23. bis 26. September kommen Jazz-Liebhaber in einen ganz besonderen musikalischen Genuss auf der kleinsten der Balearen-Inseln: Seit 2015 können die Besucher Formenteras beim Formentera Jazz Festival Jazzklängen von aufstrebenden bis hin zu etablierten Künstlern aus der ganzen Welt lauschen. Die Konzerte finden sowohl in Strandnähe als auch in der Altstadt statt. Seit jeher haben sich Musiker auf der Pityusen-Insel aufgehalten. Besonders in den sechziger und siebziger Jahren war die Insel ein beliebtes Reiseziel musikalischer Größen wie Bob Dylan, Pink Floyd oder Bob Marley. In Anlehnung an jene Zeit hat der Musikproduzent Maxwell Moya Wright das Formentera Jazz Festival ins Leben gerufen. Das Event, das normalerweise im Mai/Juni stattfindet, wurde in diesem Jahr in den September verschoben und wird als klassisches Wanderfestival ausgerichtet, bei dem sich die Bühnen an verschiedenen Orten auf der Insel befinden, sodass nicht nur das Programm, sondern auch der Veranstaltungsort Abwechslung bietet. Das Programm reicht von Konzerten von Musikern aus aller Welt über Tanz-, Perkussion- und Gesangsworkshops bis hin zu Jam Sessions. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos finden Sie HIER.

Bunte Kunsthandwerksmärkte

Zwischen Mai und Mitte Oktober erwarten die Gäste auf Formentera zahlreiche Kunsthandwerks- und Kunstmärkte, auf denen das Hippie-Flair der vergangenen Zeiten noch zu spüren ist. Die Stände bieten den Besuchern eine große Auswahl an lokalen und traditionellen Produkten, die von auf der Insel lebenden Künstlern hergestellt werden, darunter Körbe, Schmuck, Kleidung, Glas-, Keramik- und Lederwaren und von der Insel inspirierte Malerei. Ein Besuch des bekanntesten und größten Kunsthandwerksmarktes der Insel „La Mola“ sollte bei keinem Urlaub auf der Insel fehlen. Noch bis zum 12. Oktober können Besucher zwischen 16:00 Uhr und 22:00 Uhr auf dem von diversen Bars und Cafés gesäumten Hauptplatz von El Pilar de la Mola entspannt von Stand zu Stand schlendern und bei Live-Musik handgefertigte Souvenirs erwerben.

Wer auf der Suche nach einem Andenken in Form eines Gemäldes ist, dem empfiehlt sich ein Besuch des Marktes „Sant Ferran“: Der Markt hat noch bis zum 30. September täglich von 20:30 Uhr bis 24:00 Uhr geöffnet (bis auf mittwochs und sonntags) und gilt als wichtiger Treffpunkt von Malern und Künstlern, die ihre von der Insel inspirierte Kunst ausstellen. Die Künstler bieten auch regelmäßig Aktivitäten für Kinder, um die Kreativität unter den Kleinsten zu fördern. Außerdem gibt es jeden Samstag Live-Musik. Neben Kunsthandwerk und Workshops veranstaltet das Kunsthandwerkszentrum „Antoni Tur Gabrielet“ darüber hinaus einen Bauernmarkt, auf dem auf Formentera angebaute und hergestellte Lebensmittel verkauft werden. Der Markt ist von montags bis samstags geöffnet. (red)