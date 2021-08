Silversea Cruises: Vier Weltkreuzfahrten

Neben den beiden Silversea Cruises-Weltreisen im Jahr 2022 und 2023, erweitert die 132-tägige Pazifikreise 2024 die einzigartige Weltkreuzfahrt-Kollektion im Bereich der Ultra-Luxus-Kreuzfahrten.

"Luxusreisen definieren sich heute vor allem dadurch, wie sie kuratiert wurden. Unsere Gäste haben eine überwältigende Sehnsucht danach, möglichst viele Eindrücke aus fernen Ländern zu gewinnen. Ob in Begleitung der besten Geschichtenerzähler der Welt oder an Bord einer Expeditions-Kreuzfahrt: Bei uns können Reisende aus ganz unterschiedlichen Konzepten wählen, um die Welt auf eine Weise zu erkunden, die ihren ganz individuellen Interessen entspricht", sagt Barbara Muckermann, Chief Commercial Officer von Silversea Cruises.

Fernost-West Weltkreuzfahrt 2024



Die 132-tägige Weltkreuzfahrt verbindet die eindrucksvollsten Regionen im Pazifik mit zwei Orten der Extreme. So führt sie von Alaska im Westen bis hin zur abgelegenen Schönheit des russischen Fernen Ostens. Ab dem 15. Januar 2024 läuft die Silver Shadow von San Francisco aus 65 Ziele in 14 Ländern an, darunter 40 neue Destinationen. Nach Zwischenstopps auf den abgelegenen Pazifikinseln Hawaii, Samoa und Fidschi geht es weiter nach Australien und Neuseeland. Nach einem ausgedehnten Aufenthalt in Südostasien mit Anläufen in Bali (Benoa), Singapur, Ho-Chi-Minh-Stadt sowie vielen Geheimtipps, tauchen Reisende tief in die faszinierenden Kulturen Chinas und Japans ein. Anschließend stehen der russische Ferne Osten sowie Alaska auf dem Programm – es sind die ersten Anläufe einer Silversea Weltkreuzfahrt in diesen Regionen. Mit 23 Übernachtungen haben die Gäste ausreichend Gelegenheit, tiefer in die beiden Reiseziele einzutauchen. Ganz besonders auf der Weltkreuzfahrt ist der Abend auf der USS Missouri in Honolulu, Hawaii oder auch ein unvergesslicher Landausflug zum Uluru, dem spirituellen Zentrum der australischen Ureinwohner.

South Side Story-Weltreise 2023

Die künstlerisch-inspirierte Weltreise mit dem Titel "South Side Story – Die ganze Welt ist eine Bühne" war bereits am ersten Tag ausverkauft. Die faszinierende Reise führt Gäste tief in die südliche Hemisphäre − von der Südsee bis zum Amazonas-Regenwald und darüber hinaus. Dabei werden 66 Ziele in 34 Ländern auf fünf Kontinenten angelaufen. Die Gäste, die an Bord der Silver Shadow für die South Side Story reisen, verlassen Sydney am 10. Januar 2023 und erreichen Fort Lauderdale am 28. Mai 2023. Die Reiseroute bietet eine außergewöhnliche Vielfalt an Reisezielen − von den abgelegenen Wundern von Papua-Neuguinea, Mauritius, der Insel Réunion und den Kapverden bis hin zu bilderbuchhaften Regionen und Städten, die oft über Nacht angelaufen werden (insgesamt 20), darunter zehn Tage zur Erkundung Tasmaniens und Neuseelands, drei Tage in Myanmar und eine ganze Woche in Südafrika. Und zum ersten Mal auf einer Silversea-Weltreise wird die Silver Shadow den Amazonas befahren und die Natur- und Kulturwunder dieser legendären Region entdecken. Exklusive Weltkreuzfahrt-Events öffnen die Türen zu den Sehenswürdigkeiten, Geschmäckern und Rhythmen des Lebens vor Ort und zeigen mit authentischen Aufführungen die regionalen Musik-, Kunst-, Theater- und Tanztraditionen.

Expeditions-Weltreise 2022

Die „Uncharted Word Tour", ist die erste Expeditions-Weltkreuzfahrt, die in See sticht und damit die führende Position der Reederei im Bereich der Ultra-Luxus-Expeditionen festigt. Diese 167-tägige Expedition richtet sich an entdeckungsfreudige Menschen, die auf ihren Reisen gerne aktiv sind und Abenteuer erleben. Von Ushuaia bis Tromsø wird die Expeditions-Weltreise 107 der außergewöhnlichsten Reiseziele der Welt in 30 Ländern anlaufen, die nachhaltig Eindruck hinterlassen. Ab dem 25. Januar 2022 können Gäste auf der Silver Cloud die Highlights der Antarktis bestaunen, bevor sie Kurs auf die chilenischen Fjorde nimmt. Anschließend geht die Reise über die Osterinsel und die sagenumwobene Pitcairn-Insel nach Papeete auf Tahiti um dann weiter nach Lautoka auf den Fidschi-Inseln. Vor der Entdeckung der australischen KimberleyKüste läuft die Silver Cloud viele andere bekannte Ziele in Ozeanien an, darunter Vanuatu, die SalomonInseln und Papua-Neuguinea. Im Anschluss haben Gäste die Möglichkeit, verschiedene Ziele in Indonesien erkunden, bevor sie Singapur, Sri Lanka und Indien erreichen, gefolgt von Piräus (Athen), Lissabon und Reykjavik. Zum Abschluss der Tour werden die Gäste die Höhepunkte Islands und Spitzbergens entdecken, bevor die Reise am 11. Juli 2022 in Tromsø, Norwegen, endet.

Die „The Tale of Tales ” Weltreise 2022

Silversea Cruises hat den gefeierten Schriftsteller Paul Theroux zum ersten von neun Erzählern für die „The Tale of Tales“ Weltkreuzfahrt 2022 der Reederei ernannt. Um mit den Gästen auf dem ersten von neun Reisesegmenten tief in Mittel- und Südamerika mitzureisen, geht Theroux am 6. Januar 2022 in Fort Lauderdale an Bord der Silver Whisper und verlässt sie am 18. Januar 2022 in Lima (Callao). Die 137-tägige Reise „Tale of Tales 2022", die vom 65. Breitengrad im Süden bis zum 65. Breitengrad im Norden führt und sowohl die Antarktis als auch Island berührt, beginnt am 6. Januar 2022 in Fort Lauderdale und erschließt eine atemberaubende Vielfalt an Kulturen, Klimazonen, Erfahrungen und Landschaften an 69 Reisezielen in 32 Ländern und auf sechs Kontinenten.

Das All-Inclusive-Angebot von Silversea gehört zu den umfangreichsten auf See und umfasst einen Bon Voyage-Empfang, ein Abendessen und eine Übernachtung vor der Einschiffung, einen Flug in der Business Class, ein VIP-Meeting und eine Begrüßung, einen kostenlosen Silver Shore Gepäckaufbewahrungsservice, Zugang zur Business Class Lounge und vieles mehr. Darüber hinaus genießen Gäste, die 2023 und 2024 mit Silversea Cruises auf Weltkreuzfahrt gehen mit dem privaten Executive-Transfer einen Tür-zu-Tür-Service, durch den sie jeden einzelnen Augenblick der Reise genießen können. (red)