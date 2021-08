China: Webinar zu Jiangan

Südöstlich der Mega-Metropole erstreckt sich die sogenannte Jiangnan-Region, eine der reichsten, schönsten und geschichtsträchtigsten Gegenden Chinas und kann von Shanghai aus optimal bereist werden, sogar im Rahmen des visafreien Transitaufenthalts für bis zu 144 Stunden.

Teilnehmer erwartet ein kurzweiliges Gespräch mit Reiseautorin Francoise Hauser, die selbst in der Jiangnan-Region zuhause war und ihre Lieblingsorte vorstellt. Das Webinar findet in Kooperation mit dem Tourismusbüro der Provinz Jiangsu statt, die den wichtigsten Teil der Jiangnan-Region beinhaltet. Das Hosting übernimmt die Tourismusplattform Expipoint. Im Rahmen der Veranstaltung wird durch Jiangsu Tourismus auch eine Teilnahme an einer der nächsten Pressereisen oder FAM-Trips nach China verlost.

Termin: Mittwoch, 18. August 2021

Uhrzeit: 11.00 bis 12.00 Uhr

Anmeldung: china@onebillionvoices.de oder direkt auf Expipoint

Um sich einen der begrenzten Teilnahmeplätze zu sichern, werden Interessenten gebeten, sich bis Dienstag, den 17. August 2021, 18 Uhr zu registrieren. (red)