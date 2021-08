FernAkademie: Geprüfter Tourismusfachwirt

Mit dieser Aufstiegsqualifizierung erweitern Interessenten gezielt bereits vorhandenes Wissen und erarbeiten sich die notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten für ihren beruflichen Aufstieg oder eine Neuorientierung. Die Anforderungen an leitende Mitarbeiter und Führungskräfte in der Tourismusbranche sind vielschichtig. Erwartet werden fundierte wirtschaftliche Fachkenntnisse und eine umfangreiche Handlungskompetenz, um typische unternehmerische Aufgaben und Geschäftsprozesse eigenverantwortlich auszuführen.

Fähigkeiten vervollkommnen

Der geprüfte Tourismusfachwirt (IHK) übernimmt Führungsaufgaben im Unternehmen selbständig und eigenverantwortlich, erkennt frühzeitig nachhaltige Trends, besetzt neue Märkte und kooperiert mit internen und externen Partnern. Das Tourismusmarketing gehört ebenso zu seinen Verantwortungsbereich, wie die betriebliche Personalentwicklung. Willkommen ist jeder, der seine kaufmännischen, touristischen und organisatorischen Kenntnisse und Fähigkeiten erweitern und vervollkommnen möchte. Das sind vorzugsweise aufstiegsorientierte Mitarbeiter aus der touristischen Praxis. Auch Berufstätigen mit touristischer Berufserfahrung, aber bislang ohne eine tourismusspezifische Ausbildung, öffnen sich mit diesem öffentlich rechtlichen Abschluss die Türen in die Touristikbranche.

Mitarbeiter aus dem Bereich Reisebüro oder Reiseveranstaltung

Beschäftigte aus dem Kommunaltourismus oder Stadtmarketing

Angestellte aus der Hotellerie, Kongresswirtschaft oder der Gastronomie

Praktiker von Verkehrsunternehmen wie z. B. Airlines und Reedereien

Angestellte aus Dienstleistung oder Tourismus

Freiberufler und Selbständige mit entsprechender Berufserfahrung

Weiterbildungsform und Prüfung

Das Fernstudium ist auf eine durchschnittliche Studiendauer von 18 bis 24 Monaten angelegt. Nach etwa zwei Jahren sind die Teilnehmer soweit, um sich zur IHK-Prüfung anzumelden, diese besteht aus einem schriftlichen Teil und der mündlichen Abschlussprüfung. Die schriftliche IHK-Prüfung besteht aus Aufgabenstellungen, in denen die Handlungsbereiche thematisiert werden können, die sie während ihres Fernstudiums erfolgreich bearbeitet und in Form von Einsende-, Kontrollaufgaben und Fallstudien geübt haben. Für ihre mündliche Abschlussprüfung ist eine Präsentation und ein Fachgespräch zu frei wählbaren Themen zu absolvieren, wobei der Handlungsbereich „Personalführung und -entwicklung“ obligatorisch ist. Auch diese Bereiche wurden von der FernAkademie an zahlreichen Stellen angesiedelt und praxisnah vermittelt. Dazu haben die Teilnehmer im Rahmen ihrer persönlichen Prüfungsvorbereitung, in enger Zusammenarbeit mit Ihrem Studienbegleiter und im Austausch mit Kommilitonen, typische (Prüfungs-)Aufgaben besprochen und geübt. So gehen sie bestens vorbereitet auch in den mündlichen Teil der IHK-Prüfung.

Fernstudium bestehend aus 18 Studienbriefen, digital, per PDF-Download

Gebundene Studienbriefe frei Haus. Druck- & Versandpauschale 15 EUR/Modul, Ausland 17,50 EUR/Modul

Studienbeginn zeitlich individuell gestaltbar

Regelmäßige, schriftliche Einsendeaufgaben, dazu Kontrollaufgaben und Fallstudien zu prüfungsrelevanten Handlungsbereichen

Durchgehende, fachliche Studienbetreuung

Zugang zum Online-Studiencenter mit vielen Features

Bescheinigung für die Teilnahme an der externen IHK-Prüfung

Tätigkeitsbereiche

Das Aufgabenspektrum und die Beschäftigungsbereiche für "Geprüfte Tourismusfachwirte" sind umfangreich. Grundsätzlich bereitet dieser Abschluss auf eine Tätigkeit auf der mittleren Führungsebene vor. Zu den typischen touristischen Betätigungsfelder zählen Reiseveranstalter und Reisemittler, Regionaltourismus, Stadtmarketing und Destinationsmanagement, Autovermietung, Reiseversicherung, Bahngesellschaften, Busunternehmen, Reedereien, Airlines & Airports, Hotellerie, Tagungs- & Kongresswirtschaft, Gastronomie & Systemgastronomie, Messegesellschaften, Eventagenturen, Freizeitparks und Erlebniswelten.

Von Touristiker für Touristiker

Alle Inhalte der 18 Studienbriefe wurden überarbeitet und aktualisiert, die Prüfungsaufgaben brandneu und handlungsorientiert verfasst und alles grafisch optimiert. Das Lesen und berufsbegleitende Lernen fällt so noch leichter. Begonnen werden kann jederzeit, orts,- und zeitunabhängig, sowie durchgehend fachlich begleitet und ohne Zeitdruck. Alle Lerninhalte sind rein touristisch, also frei von fachfremden Inhalten wie BWL oder VWL und entsprechen selbstverständlich dem IHK-Lehrplan. Die Prüfungsvorbereitung wurde noch weiter personalisiert. Sie erfolgt ortsungebunden, individuell und gemeinsam mit und durch den jeweiligen Studienbegleiter. Dieser weiß bestens Bescheid, kennt den Studienverlauf und weiß, was in der IHK-Präsenzprüfung verlangt und gefordert wird. Auch die Kommilitonen im Forum unterstützen gern, liefern Tipps, geben zusätzliche Hinweise etc. Der Erfolg gibt der FernAkademie recht: bislang haben alle Teilnehmer die IHK Prüfung bestanden und ihren Fachwirt in der „Tasche“.

Weitere Informationen finden Sie HIER. (red)