Oceania Cruises: Regatta und Nautica kommen 2022 zurück

Wie Oceania Cruises verkündete kehren die modernisierten Boutique-Schiffe Regatta und Nautica Anfang 2022 auf die Weltmeere zurück. Auf 16 neuen Routen in Europa und rund um Tahiti führen sie in 10 bis 24 Tagen zu beliebten Zielen wie etwa entlang der französischen und italienischen Riviera, zu den griechischen und Kanarischen Inseln, ins Heilige Land sowie in die Südsee. Entsprechend der Philosophie der internationalen Reederei stehen dabei ausgewählte Destinationen und außergewöhnliche Erfahrungen im Fokus.

“Angesichts der rekordverdächtigen Nachfrage nach internationalen Reisen im Jahr 2022 freuen wir uns, unseren anspruchsvollen Gästen zusätzliche Reisemöglichkeiten in beliebten Zielgebieten offerieren zu können“, freut sich Bob Binder, Präsident und CEO von Oceania Cruises.

Zudem dürfen sich die Gäste nach der Verjüngung aller Bereiche der beiden Boutique-Schiffe auf ein noch exquisiteres Borderlebnis freuen. Buchbar sind die neuen Reisen ab 28. Juli 2021.

Kreuzfahrten in Europa & Tahiti

Zum 5. Februar 2022 kehrt die re-inspirierte Regatta in den Dienst zurück und lässt ihre Gäste ab/bis Papeete (Tahiti), die magische Anziehungskraft Polynesiens erleben. Die Nautica feiert zum 1. April 2022 nach einer intensiven Umbauphase im Trockendock ihr Debüt in der italienischen und französischen Riviera. Bis Juni läuft sie bedeutende Wahrzeichen und versteckte Plätze in Europa an. Auf den zum Teil ausgedehnten Entdeckungsreisen können interessierte Gäste dabei nachhaltig in die besuchten Regionen eintauchen.

Frischer, moderner, zeitgemäßer

„Besser als neu” beschreibt Oceania Cruises seine überarbeiteten Flottenmittglieder Nautica und Regatta. Während einer umfänglichen „Re-Inspiration“ hat das Kreativ-Team der Reederei sämtliche Bereiche an Bord überdacht und (um)gestaltet und gleichzeitig den unnachahmlichen Stil von Oceania Cruises erhalten. So wurden Kabinen und Suiten vollständig erneuert, die Farben in den öffentlichen Bereichen aufgefrischt, Stoffe ausgetauscht, Möbel und Beleuchtungselemente durch zeitgemäßere ersetzt. Toskanischer Marmor, lebendige Kunstwerke und exquisite Designer-Wohnmöbel schmücken die neu inspirierten Räumlichkeiten. Von pompösen Kronleuchtern im Grand Dining Room bis hin zur einladenden Empfangshalle erhebt die Verjüngungskur die Regatta und Nautica zu einer Klasse für sich. (Red)