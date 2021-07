MSC: Neue Regelung für Kreuzfahrten ab Venedig

Wie tip-online.at berichtete, hat Italiens Regierung vergangene Woche ein Einfahrverbot für große Kreuzfahrtschiffe in Teile der Lagune von Venedig beschlossen. MSC Cruises wird daher künftig in Monfalcone anlegen. Der Hafen befindet sich etwa 90 Minuten mit dem Bus von Venedig entfernt.

Organisatorischen Abläufe weiterhin in Venedig

Für Reisende ist jedoch zu beachten, dass die Abwicklung aller organisatorischen Abläufe an Land, wie z.B. die Gepäckabgabe, der Check-in und die Gesundheitsuntersuchungen gemäß des "Gesundheits- und Sicherheitsprotokolls", weiterhin ausschließlich am Terminal in Venedig erfolgen werden. Daher müssen alle Passagiere, wie in ihrem ursprünglichen Reiseprogramm vorgesehen, zuerst das Kreuzfahrtterminal in Venedig aufsuchen.

Sollten Kunden mit dem Auto anreisen, können sie das Parkhaus am Terminal (Venezia Terminal Passeggeri) in Anspruch nehmen. Nachdem die Gäste eingecheckt haben und alle Gesundheits- und Covid-19-Untersuchungen abgeschlossen sind (Überprüfung des Gesundheitsfragebogens, kontaktlose Temperaturmessung und Antigentest), werden sie innerhalb einer "Safe Bubble" mit gründlich gereinigten Bussen nach Monfalcone gebracht. Begleitet werden sie dabei von getesteten und geimpften MSC-Personal.

In Monfalcone können dann alle Passagiere direkt einschiffen.

Wichtiger Hinweis: Agents werden gebeten die gemeinsamen Kunden darüber zu informieren, dass es aus sicherheitstechnischen und operativen Gründen nicht möglich ist, die Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen am Terminal in Monfalcone umzusetzen. Aus diesem Grund ist eine individuelle Anreise zum Hafen nicht erlaubt. Sollten Passagiere dennoch eigenständig am Hafen erscheinen, müssen sie für den Check-in wieder zurück nach Venedig fahren und riskieren dadurch eine Verspätung bei der Einschiffung.

Passagiere, die einen Landausflug in Venedig gebucht haben, gehen in Monfalcone von Bord und werden mit Bussen nach Venedig gebracht - natürlich immer unter Einhaltung des Gesundheits- und Sicherheitsprotokolls.

Passagiere, die ursprünglich in Venedig ausgeschifft hätten, gehen in Monfalcone von Bord und fahren ebenfalls mit dem Bus zum Terminal in Venedig, von wo aus sie ihre Heimreise antreten können. (red)