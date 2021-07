FTI baut Orient-Angebot aus

Der Orient-Spezialist FTI vergrößert seine bisherige Vielfalt im Morgenland aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Sultanat Oman, dem Emirat Katar sowie dem Königreich Bahrain ab Winter 2021/22 um rund 20 neue Hotels im gehobenen Segment. Außerdem können Gäste zum Start der EXPO2020 Hotelpakete inklusive unterschiedlicher Tickets buchen.

Erreichbar ist die Stadt der Superlative unter anderem mit den täglichen Linienflügen von Emirates ab Wien.

Ausbau des Hotelportfolios

In den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Oman und Katar lässt der Veranstalter zum Winter 2021/22 zahlreiche Neueröffnungen in die gehobene Hotelauswahl einfließen. So ergänzt beispielsweise in Dubai das SLS Dubai Hotel die FTI-Palette, das mit seiner Sky Lobby auf 300m Höhe einen unvergesslichen Ausblick auf die prägnante Skyline der Stadt bietet.

In Ras Al Khaimah eröffnet mit dem Hampton by Hilton Marjan Island das erste Hampton Resort weltweit, das nach dem Motto „Ein Tag am Strand“ das Badeerlebnis auf ein neues Niveau hebt.

In Oman heißt das neue Alila Hinu Bay Gäste als Erholungsort inmitten der unberührten Natur im Süden des Sultanats willkommen.

Den Zauber aus 1.001-Nacht erleben Oman-Urlauber besonders innerhalb einer neuen Rundreise, die eine Wüstensafari mit Übernachtung in der Rub Al Khali mit einer Besichtigung der „verlorenen Stadt“ Ubar kombiniert, die auch bekannt als das „Atlantis der Wüste“ vor Jahrhunderten vom Sand verschluckt und nun wieder entdeckt wurde.

Angebote für die EXPO2020

Passend zur EXPO2020, die zum 1. Oktober 2021 bis Ende März 2022 ihre Tore für Besucher in Dubais Süden öffnet, nimmt der Veranstalter nicht nur das in unmittelbarer Umgebung des Messegeländes erbaute Rove City Hotel zusätzlich auf. Für Ausstellungsbesucher stellt der Orient-Marktführer ferner auch EXPO EinTages- oder Drei-Tages-Tickets bereit, sodass ein unbeschwertes Erlebnis mit optimaler Vororganisation garantiert ist. Auch Hotelpakete inklusive Expo-Tickets hält der Veranstalter bereit.

Weitere Infos unter: www.fti.at (red)