Hapag-Lloyd Cruises: MS Europa sticht wieder in See

Mit dem erneuten Restart des kleinen Luxusschiffs MS Europa sind ab Mitte Juli wieder vier Hapag-Lloyd Cruises Schiffe auf Reisen. Im August ergänzt der Neubau HANSEATIC spirit die aktive Flotte.

Erste Reise ab Hamburg

Bereits im vergangenen Herbst war die Europa mit Gästen im Rahmen des umfassenden Hygienekonzeptes von Hapag-Lloyd Cruises wieder auf See, bevor sie ihr temporäres "Winterquartier" in Bremen bezog. Am kommenden Sonntagnachmittag verlässt sie nun ihren Liegeplatz zu einer vorbereitenden Testfahrt, um am Montag, 12. Juli, in den frühen Morgenstunden Hamburg zu erreichen. Von hier aus nimmt das Luxusschiff am Dienstag, 13. Juli, Kurs auf die Hauptstädte Skandinaviens sowie kleine Hansestädte.

Neue Routen im Sommer 2021

Im Anschluss an die erste Reise bricht das kleine Luxusschiff dann zu zwei neu aufgelegten neuntägigen Routen auf: Ab dem 26. Juli steht eine Reise entlang der schwedischen Küste auf dem Programm, bei der kleine Inseln und idyllische Schärenlandschaften in der Ostsee ansteuert werden.

Im August geht es von Kiel nach Dänemark und um die Südspitze Schwedens. Im Anschluss an eine Kurzreise nach Helgoland folgen bei einer weiteren neu aufgelegten Golf & Cruise Reise die Küstenregionen Westeuropas. Hierbei geht es entlang der Atlantikküste und beim Besuch belgischer und französischer Städte bis nach Bordeaux. Für Golf-Liebhaber steht ein Programm mit ausgesuchten Golfplätzen bereit.

Service & Komfort an Bord

Neben dem Routing dürfen sich die Gäste auf den gewohnt exklusiven 5-Sterne-plus-Komfort und den persönlichen Service an Bord freuen. In insgesamt fünf Restaurants erwartet sie eine große kulinarische Vielfalt, darunter die beiden erst 2019 neu eröffneten Highlights „THE GLOBE“ und „Pearls“.

Wer Fitness, Gesundheit und Entspannung sucht, freut sich über das ganzheitliche Fitness- und Wellbeing-Konzept „EUROPA Refresh“. Es umfasst Kurse nach dem LES MILLS-Trainingskonzept sowie individuelle Ernährungsberatung und -angebote von und nach der Ernährungsspezialistin Dr. Anne Fleck.

Preisbeispiele:

Die Reise "Ein Sommermärchen an der Ostsee" von Hamburg nach Kiel vom 13.07. bis 26.07.2021 (13 Tage) ist ab 6.291 EUR pro Person (Seereise, exklusive An- und Abreise) buchbar.

Die Reise "Ostsee nach Wunsch" von Kiel nach Kiel vom 26.07. bis 04.08.2021 (9 Tage) ist ab 3.443 EUR pro Person (Seereise, exklusive An- und Abreise) buchbar.

Die Reise "Ein Sommer voller Genussmomente" von Hamburg nach Kiel vom 15.08. bis 28.08.2021 (13 Tage) ist ab 6.990 EUR pro Person (Seereise, exklusive An- und Abreise) buchbar.

