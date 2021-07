VIVA Cruises: Zurück auf Donau, Rhône und Seine

Den langersehnten Saisonstart auf der Donau macht das neueste Mitglied der VIVA-Flotte, die VIVA MOMENTS, für die es die ersten Reisen in diesem Jahr sind. Ab/bis Passau stehen ab dem 2. August 2021 dann Sieben-Nächte-Reisen auf dem Plan. Dabei steuert das Schiff Ziele wie Bratislava, Budapest, Esztergom, Wien und Linz an.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Gäste nun auch wieder auf internationalen Gewässern begrüßen können. Die Nachfrage für Flusskreuzfahrten ist hoch und nach einem erfolgreichen Restart können wir immer mehr Reisen wieder in unser Programm aufnehmen. Auch unsere Gäste freuen sich mit uns auf Reisen zu gehen. Gerade für die Donau ist ab August die perfekte Reisezeit“, freut sich Andrea Kruse, Geschäftsführerin von VIVA Cruises, „Wieder internationale Reisen in unser Programm aufzunehmen, heißt für uns auch, dass Frankreich auf keinen Fall fehlen darf.“

Frankreich entlang der Rhône und Seine erkunden

So startet das Unternehmen im August auch wieder mit Reisen auf der Rhône. Die LORD BYRON führt ihre Gäste auf den achttägigen Reisen zu den schönsten Orten der Provence. Dank der einfachen Einreisebestimmungen ist Frankreich ein attraktives Ziel für Urlauber – hierfür benötigen Gäste von VIVA Cruises einen negativen PCR- oder Antigenschnelltest, der nicht älter als 72 Stunden sein darf oder einen Nachweis zur vollständigen Impfung oder Genesung.

Und last but not least folgt die JANE AUSTEN mit ihrem Saisonstart auf der Seine. Ab/bis Paris führen die Sieben-Nächte-Reisen zu den wunderschönen Orten Les Andelys, Rouen, Le Havre und Vernon – französisches Savoir-vivre inklusive. Für alle Reisen von VIVA Cruises gilt die 3G-Regelung. Alle Gäste müssen also einen Nachweis geimpft, getestet oder genesen zu sein, bei Antritt ihrer Reise vorlegen. (red)