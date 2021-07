Hoch hinaus mit Emirates

Das aktuelle Angebot* gilt für alle Flüge nach Dubai, die für Reisen bis zum 30. September 2021 (ab 479 EUR) gebucht werden – unabhängig von der Kabinenklasse. Bei der Buchung über emirates.com oder über teilnehmende Reisebüros muss nur der Promo-Code TOP2021 angegeben werden.

At the Top

Das imposante Bauwerk, das sich über die Skyline von Dubai erhebt, befindet sich neben der Dubai Mall und zieht seit seiner Eröffnung im Jahr 2010 Besucher aus aller Welt an. Der Burj Khalifa ist nicht nur das höchste freistehende Bauwerk der Welt, sondern hält auch den Rekord für die schnellsten doppelstöckigen Aufzüge der Welt, die 10 Meter pro Sekunde zurücklegen.

Von Ebene 124 aus können BesucherInnen durch Teleskope einen Blick auf die Welt unter ihnen werfen und von der öffentlichen Aussichtsterrasse das Panorama der ständig wachsenden Skyline genießen. Der Besuch kann auf Ebene 125 fortgesetzt werden: Auf 456 Metern befindet sich hier ein geräumiges Deck für einen 360-Grad-Blick über die Stadt.

Weitere Vorteile bei Emirates

Mitglieder von Emirates Skywards können sich für alle Flüge nach Dubai, die vor dem 31. Juli gebucht und bis zum 31. Dezember 2021 angetreten werden, auf doppelte Status-Meilen freuen. Zudem profitieren alle Dubai-BesucherInnen bis zum 30. September 2021 mit dem My Emirates Pass von weiteren Vorteilen: Die Emirates-Bordkarte berechtigt in dieser Zeit zu Vergünstigungen bei mehr als 450 teilnehmenden Partnern – darunter einige der besten Restaurants, Themenparks, Spas und Abenteuerausflugsveranstaltern.

*Angebotsdetails

Mit dem At the Top, Burj Khalifa-Angebot erhalten Emirates-KundInnen einen einmaligen Zugangscode, der gegen eine allgemeine Eintrittskarte eingetauscht werden kann. Das kostenlose At The Top Burj Khalifa-Ticket gilt für den Zutritt zur Aussichtsplattform auf Ebene 124-125 zwischen 8:30 und 14:30 Uhr sowie 19:00 und 23:00 Uhr ab sofort bis zum 30. September 2021. Kinder bis zum Alter von 16 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden; Kinder unter vier Jahren erhalten Zutritt ohne Vorlage eines Zugangscodes.

Das Angebot gilt nicht für Passagiere im Transit durch Dubai und/oder mit Zwischenstopp in Dubai während der Durchreise. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen des Angebots vorbehalten. Alle Angaben, einschließlich der Tarifpreise, entsprechen dem Stand vom 1. Juli 2021. (red)