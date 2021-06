Prag startet Sommeraktion für Übernachtungsgäste

Die Aktion der Moldaumetropole und des Prague City Tourism "In Prag wie zu Hause", die erstmals 2020 vielen Besuchern ein abwechslungsreiches City-Programm für wenig Geld ermöglichte, wird auch in diesem Jahr weitergeführt. Für jede verbrachte Nacht in einer der rund 250 Partnerunterkünfte erhalten die Gäste Punkte, die sie für freie oder ermäßigte Eintritte in Sehenswürdigkeiten wie das Jüdische Museum, den Vyšehrad oder die Prager Türme einlösen können. Neu ist die Gültigkeit auch für Kulturveranstaltungen wie die Sommerszenen der Prager Theater.

Das Angebot gilt auch für Kunden von Reisebüros und Tour Operatoren.

Pro Nacht zwei Punkte

Bleibt ein Paar zum Beispiel für drei Nächte in der Stadt, erhält es 12 Punkte. Die Attraktionen „kosten“ in der Regel nur einen Punkt pro Person. Auch für individuelle und Gruppen-Stadtführungen können die Punkte eingelöst werden. Touren wie „Zum ersten Mal in Prag“, „Altstadt“ oder „Kleinseite“ verschaffen klassische Eindrücke. Einen ganz speziellen Blick hinter die einmalige Stadtkulisse gewähren Führungen wie „Auf den Spuren der alten Prager Geister“, „Hausschilder“ oder „Kamera! Klapp! Prag!“.

Die Ermäßigungen durch „In Prag wie zu Hause“ gelten ab Anfang Juli bis Ende August, die Unterkünfte können unter www.inpragwiezuhause.at bereits jetzt reserviert werden. (red)