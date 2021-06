Etihad kommt nach Wien

Etihad Airways wird ab 18. Juli zweimal wöchentlich – sonntags und donnerstags - von Abu Dhabi nach Wien und zurück fliegen. Auf der Strecke von Wien nach Abu Dhabi ist, so die Informationen auf der Website, ein Zwischenstopp in Mailand Malpensa eingeplant. Eigentlich wollte Etihad Airways schon ab Mai 2020 einen Direktflug in die österreichische Hauptstadt anbieten - die Coronapandemie durchkreuzte jedoch diese Pläne.

Keine Verbindungen seit 2017

Zwischen Abu Dhabi und Wien gab es in den vergangenen Jahren keine Direktflüge. Die österreichische NIKI war vor ihrer Pleite zum Etihad-Drehkreuz geflogen. Die Golfairline war größter Aktionär der deutschen Airline, zog aber 2017 den Stecker. (APA/red)