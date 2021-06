Istrien: Kroatiens Sonnen-Halbinsel ist so nah!

Stay Safe in Croatia

Für die Einreise nach Kroatien genügen Impfnachweis oder Genesen oder Antigen-Test. So unbeschwert und gleichzeitig so sicher wie möglich gestaltet Istrien den Sommer 2021. Das ständig überprüfte Projekt „Stay Safe in Croatia“ garantiert Urlaubern mit vielfältigen Maßnahmen sicheren Ferienspaß, von Kapazitätsbeschränkungen in Hotels bis zu geprüften Abständen bei Sonnenliegen, um nur einige Beispiele zu nennen. Nicht zu vergessen das großteils bereits abgeschlossene Impfprogramm speziell für touristische Mitarbeiter und private Vermieter.

Mediterrane Sonne, der Duft des Südens und sehr viel Platz beim Baden und in den Ferienquartieren aller Art machen Istrien zum idealen Reiseziel. Historische Küstenstädte und das malerische Hinterland mit seinen Weinstraßen, vielfältige Sportmöglichkeiten und die kulinarische Vielfalt dieser Genussregion sind weitere gute Gründe, Ferienfreiheit an der ADRIA zu genießen.

Archipelago mit 18 kleine Inseln © TVB Vrsar

Auch heute noch können Sie im Rovinjer Hafen einen Fischer sehen, der seine Fischernetze reinigt. © TVB Istrien

Die 445 km lange Küste lädt in die ursprüngliche Welt des Meeres ein - mit einem der saubersten Strände an der Adria ist ISTRIEN seit langem eines der besten Reiseziele. Egal ob Kiesel- oder Steinstrand, FKK-Strand, eine romantische Bucht oder ein Strand für Familien und Kinder - in Istrien finden Sie sicherlich wonach Sie suchen. Diese Vielfältigkeit sorgt dafür, dass Sie unabhängig vom Ort, den Sie sich aussuchen, mehrere Strände finden werden, die genau richtig für Sie sind.

Punto Mare - erstklassiger Sommerspaß in Novigrad © ColoursOfIstria

Aktiv unter freiem Himmel – viele tollen Sportmöglichkeiten im Blauen und Grünen Istrien. Verbinden Sie unterhaltsame Aktivitäten mit der Erkundung der wunderschönen Natur in Istrien und stürzen Sie sich in ein authentisches Abenteuer. Istrien bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten für familiengerechte Outdoor-Aktivitäten, hält aber auch Vieles für all jene bereit, die den Reizen adrenalingeladener Erlebnisse nicht widerstehen können. Rad fahren, Klettern, Tennis und Golf spielen, Reiten, Paragliding, Kajakfahren, (Wrack-)Tauchen, …. Auf über 445 Küstenkilometern finden sich in Istrien nicht nur ruhige Buchten mit stetigem Wind, sondern auch offene Bereiche des Meeres, ideal für Segeln und Surfen. Nicht minder beliebt sind die romantischen SUP-Kurse bei Sonnenuntergang, die in den stimmungsvollen Buchten zum atemberaubenden Erlebnis und Highlight jedes Instagram-Feeds werden.

Bucht zwischen Pula und Medulin © Metta Float Yoga &SUP

Umgebung Banjole, perfekt für Segel- und Angel-Enthusiasten © TVB Istrien

Tipps für Kulturliebhaber

Wenn Sie auf Ihren Reisen kulturelle Sehenswürdigkeiten des Zielortes kennenlernen wollen, dann ist es an der Zeit, drei Attraktionen zu entdecken, die Ihnen die authentische Seite Istriens und die Eigenheiten dieser Halbinsel offenbaren werden. Eine Attraktion, die nur schwer zu umgehen ist: die Arena von Pula aus der römischen Zeit – ist gleichzeitig eines der am besten erhaltenen Amphitheater der Welt. Ein Erbe, das in die UNESO-Liste aufgenommen wurde: die Euphrasius-Basilika – das markanteste kulturelle und historische Denkmal der Stadt Poreč. Die Hügelstadt Labin befindet sich an der Ostküste Istriens. Lassen Sie sich dort in den Kunstateliers inspirieren oder besuchen Sie das Stadtmuseum mit einer kleinen Kohlenmine.

Das UNESCO-Weltkulturerbe aus dem 6. Jh © TVB Porec

Foto: Die mittelalterliche Stadt Labin © TVB Labin-Rabac

Die kulinarische Seite Istriens

Weinreisende aus aller Welt finden in Istrien das Besondere. Geschmacklich und optisch. Viele uralte Weinstraßen wurden revitalisiert. Ein mit "Vinska cesta/La strada del vino" ausgeschildertes Weinstraßennetz führt zu den Winzern. Tipp: folgen Sie auch dem Wegweiser "Cesta maslinova ulja / La strada dell‘ Olio di oliva". Warum? Weil die italienischen Profitester von FLOS OLEI, des bedeutendsten internationalen Olivenölführers, haben Istrien aufgrund seiner Dichte an Spitzenproduzenten zum sechsten Mal in Folge zur besten Extra Virgin Olivenölregion der Welt ernannt (vom Jahr 2016 bis 2021). Daneben sind üppige Wälder, in denen der weltberühmte weiße und schwarze Trüffelpilz gedeiht. Und ganz egal wo man sich befindet – die Adria ist nie weiter als 40 km entfernt.

Trüffel - eine kostbare Delikatesse © Pietro&Pietro - natura tartufi

Picknick im Weinberg © TVB Istrien

Entspannen mit Stil

Ob Designersuite mit Whirlpool auf der Panoramaterrasse, Himmelbett im historischen Boutiquehotel, attraktive Hotel Adults-Only, Romantik im Landhaus, private Ferienvillen mit Pool oder erstklassige Familienhotels: Istriens Wohnqualitäten sind vielfältig geworden und erfüllen unterschiedlichste Ansprüche. Zeit für einen Tapetenwechsel? Die grosse Campingfreiheit liegt in Istrien immer am Meer!

Luxus und Glamour im Freien © Valamar Lanterna Premium Glamping

Adults-Only in Umag © Plava Laguna – Meliá Coral

