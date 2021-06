nicko cruises: Saisonstart auf der Donau und in Dalmatien

Den Anfang der diesjährigen Flusskreuzfahrt-Saison von nicko cruises machte zu Beginn des Monats MS Douro Serenity mit einer achttägigen Reise ab/an Porto. Kurz darauf folgte auf dem Rhein die nickoVISION und danach die Jungfernfahrt des 2020er Neubaus nickoSPIRIT von Frankfurt nach Passau. Nächste Woche begeben sich mit MS Rhein Melodie und MS Rhein Symphonie zwei weitere Flusskreuzer auf dem Rhein und seinen Nebenflüssen auf Fahrt.

Weiter sinkende Inzidenzen und Lockerungen für die Einreise schaffen nun die Voraussetzung dafür, dass der Stuttgarter Kreuzfahrtspezialist am 21. Juni auch den Startschuss für Kreuzfahrten auf der Donau und in Kroatien gibt.

“Es ist ein wunderbares Signal, dass wir in weiteren europäischen Destinationen starten können. Die Donau ist nach wie vor der beliebteste Fluss bei unseren Gästen und wir freuen uns sehr, dass wir dort nächste Woche wieder unterwegs sein dürfen”, so Guido Laukamp, Geschäftsführer von nicko cruises. “Auch unsere MS Dalmatia legt nächste Woche das erste Mal in diesem Jahr ab. Abwechslungsreiches Küstenhopping und kristallklares Wasser begeistern dort seit vielen Jahren unsere nicko cruises Gäste”, so Laukamp weiter.

Auf nach Kroatien

Entlang der dalmatinischen Küste bietet nicko cruises gleich zwei Routen: Eine achttägige Reise führt ins nördliche Dalmatien. Zwischen Kulturschätzen und Nationalparks fährt die kleine MS Dalmatia, die 36 Passagieren Platz bietet, von Trogir über Šibenik und die Kornaten nach Zadar und wieder zurück.

Auf der zweiten, ebenfalls achttägigen Route durch das südliche Dalmatien macht das Schiff Halt in Split, auf der malerischen Insel Korčula und in Dubrovnik. Die beiden Routen lassen sich optimal zu einer Kombireise mit nördlichem und südlichem Küstenhopping verbinden.

Unterwegs auf "der schönen blauen Donau"



Auf 2.888 Kilometern durchquert und streift der als „schöne blaue Donau“ bekannte Strom zehn Länder von den Quellen im Schwarzwald bis zum Naturwunder Donaudelta. Eindrucksvolle Metropolen wie Wien, Budapest und Bratislava mit prachtvollen Bauwerken sowie vielfältige Landschaften wie die liebliche Wachau mit dem imposanten Stift Melk oder die wild-romantischen Karpaten: Zu Recht sind Flusskreuzfahrten auf der Donau von jeher beliebt unter Flussreise-Liebhabern.

Bei nicko cruises haben die Reisenden die Auswahl zwischen verschiedenen vier- bis 17-tägigen Reisen.

Weitere Informationen zum Angebot von nicko cruises unter: www.gemeinsamaufkurs.de (red)