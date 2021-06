Schauinslandreisen: Wiedereröffnung des Arcanus Side Resorts

Stammkunden wissen die Vorzüge dieses 5-Sterne-Hotels zu schätzen, denn es liegt sowohl direkt am Traumstrand von Side als auch inmitten eines schattenspendenden Waldes. Das Besondere ist die Weitläufigkeit der Hotelanlage, in der jeder Gast seinen persönlichen Lieblingsplatz findet. Sei es die Ruheoase am Hauptpool mit Blick auf das Meer oder die actiongeladene Rutschpartie im neuen Aquapark, der etwas zurückversetzt in den Sorgun-Wald eingebettet ist. Hier können kleine und große Badegäste ausgelassen rutschen und im Splashpool planschen.

Verbessertes Animationskonzept für Kinder

Das neue Animationskonzept „Katta macht Urlaub“ verspricht noch viel mehr Spaß und Action für alle Kinder. Kleine Katta-Fans dürfen sich u. a. auf Spiel-, Bastel- und Vorlesestunden in einem fantasievoll gestalteten Miniclub-Bereich freuen. Selbstverständlich haben auch die Erwachsenen im Arcanus Side Resort die Möglichkeit, sich beim Sport auszupowern oder im Wellnessbereich abzuschalten. Besonders erholsame Nächte versprechen die neuen und modern dekorierten Superiorzimmer zur Meerseite, die exklusiv über schauinsland-reisen buchbar sind. Abgerundet wird das Angebot mit einer Ultra All Inclusive Verpflegung: Vom 24 Stunden Getränkeservice über üppige Buffets bis hin zu exquisiten Speisen in vier À-la-carte-Restaurants ist alles im Reisepreis inbegriffen. (red)