MSC Cruises: Restart in den USA

Die Ankündigung folgt auf die CDC-Genehmigung der Phase 2A-Hafenvereinbarungen der Schweizer Reederei mit PortMiami und Port Canaveral sowie auf die vorläufige Genehmigung des Antrags auf Durchführung einer Testkreuzfahrt, die am 17. Juli 2021 auf der MSC Meraviglia ab PortMiami stattfinden wird.

Kreuzfahrten ab Miami & Orlando

Die MSC Meraviglia wird ab 2. August 2021 mit 3- und 4-Nächte-Kreuzfahrten von Miami aus zu den Bahamas starten und die exklusive Privatinsel Ocean Cay MSC Marine Reserve anfahren. Ab 18. September 2021 wird die MSC Meraviglia dann 7-Nächte-Kreuzfahrten von Miami aus zu den Bahamas und in die Karibik inklusive Ocean Cay MSC Marine Reserve anbieten.

Die MSC Divina wird am 16. September 2021 ihre Kreuzfahrten ab Port Canaveral (Orlando) wieder aufnehmen und bietet 3-, 4- und 7-Nächte-Kreuzfahrten zu den Bahamas und in die Karibik an, die auch Stopps auf Ocean Cay MSC Marine Reserve beinhalten.

MSC Cruises wird in der kommenden Woche weitere Reisedetails für Kreuzfahrten an Bord der MSC Meraviglia und MSC Divina bekannt geben, ebenso wie die Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen und weitere Richtlinien für die Gäste.

Die Kreuzfahrten werden sowohl geimpften als auch ungeimpften Gästen offenstehen. Für diejenigen, die nicht geimpft sind oder den Impfschutz nicht nachweisen können, gelten spezielle Auflagen, wie etwa zusätzliche Tests, die zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Neue Kreuzfahrt-Absagen

MSC Cruises bestätigt heute auch die Absage von den bisher geplanten Abfahrten in den USA. Von dieser Entscheidung sind die Routen der drei Schiffen betroffen, die in Florida stationiert sind:

Kreuzfahrten an Bord der MSC Divina ab/bis Port Canaveral vom 1. Juli 2021 bis einschließlich 15. September 2021

Kreuzfahrten an Bord der MSC Meraviglia ab/bis PortMiami vom 1. Juli 2021 bis einschließlich 17. September 2021

Kreuzfahrten an Bord der MSC Armonia ab bis PortMiami vom 1. Juli 2021 bis einschließlich 24. Oktober 2021

