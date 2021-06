Emirates: Sommeraktion für Dubai-Flüge

Der Aquaventure Waterpark beherbergt einen über einen Kilometer langen, privaten Strandabschnitt, aufregende Wasserrutschen und Spielplätze. Mit insgesamt 34 Attraktionen wie dem „Poseidon's Tower“ oder dem „Immortal Falls“, sowie spannenden Seilbahnabfahrten oder der Möglichkeit, gefahrlos inmitten von Haien zu schwimmen, bietet das Atlantis Aquaventure für Besucher aller Altersgruppen reichlich Programm.

Haie, Rochen, Piranhas, Hummer und winzige Seepferdchen – dies sind nur einige der vielen Meerestiere, die auf der Reise durch die Unterwasserwelt The Lost Chambers Aquarium in Atlantis, The Palm bestaunt werden können. Die Unterwassertunnel, die an das verlorene Atlantis erinnern, nehmen die Besucher mit auf eine außergewöhnliche Reise zu einer verlorenen Zivilisation, Schiffswracks und Ruinen.

Details zur Aktion

Emirates-Passagiere profitieren von 1. bis 15. Juni 2021 bei der Buchung eines Flugs nach Dubai für eine Reise zwischen 1. Juni und 30. September 2021 von der Aktion. Das kostenlose Ticket für den Aquaventure Waterpark und das The Lost Chambers Aquarium berechtigt zum ganztägigen Eintritt während der Öffnungszeiten der Einrichtungen (Wasserpark bis Sonnenuntergang geöffnet, Aquarium bis 22 Uhr).

Flugverbindung ab Wien: Ab 1. Juni erhöht Emirates die Frequenz ab Wien auf einen täglichen Flug mit dem beliebten Flaggschiff Airbus A380.

Details zum Angebot, zur Buchung und Fluginformationen unter: www.emirates.at

Touristische Einreisebestimmungen: Alle Informationen zur Einreise für internationale Besucher nach Dubai können unter www.emirates.com/at/german/help/covid-19/dubai-travel-requirements/tourists/ nachgelesen werden. (red)