Wizz Air fliegt im Sommer nach Kroatien

Die ersten Flüge finden bereits am 2. Juli 2021 nach Split und am 4. Juli nach Dubrovnik statt, wodurch die neuen Destinationen rechtzeitig zu Beginn der Sommerferien angeflogen werden.

"Mit dem Start unserer Kroatienoffensive gibt es für die Österreicherinnen und Österreich nun endlich die Möglichkeit den langersehnten Meerurlaub in zwei der schönsten Küstenstädte Europas nachzuholen. Damit ist klar, dass der Sommer zurück ist. Sei es Split oder Dubrovnik: Der Traumurlaub im Sommer ist somit gesichert", so Andras Rado von Wizz Air.

Der Ticket-Verkauf startet ab sofort, die Ticketpreise starten ab 24,99 EUR.

Split: Eine Stadt für jeden Geschmack

Die Küstenstadt Split liegt an der dalmatinischen Küste Kroatiens und ist nicht nur bekannt für seine wunderschönen Strände. Vielmehr bietet die zweitgrößte Stadt in Kroatien, für jedes Urlauberherz das richtige: Neben einem großen Angebot an Kunst, Kultur und bietet Split auch für Genießer eine reiche kulinarische Vielfalt.

Berühmte Altstadt von Dubrovnik

Die Altstadt von Dubrovnik, mit ihrer beeindruckenden Stadtmauer, bietet nicht nur für historische Fans ein tolles Ambiente für den perfekten Sommerurlaub. Traumhafte Strände laden nicht nur zum Schwimmen, aber auch zum Schnorcheln ein. Hinzu kommt die spannende Umgebung im Süden von Kroatien, die mit zahlreichen Ausflugszielen zu Erkundungstouren animieren. (red)