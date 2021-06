TAP fliegt wieder zwischen Wien und Lissabon

Mit der Verbesserung aller Indikatoren für die Pandemie in Portugal und der steigenden Nachfrage nach Reisen nach der langen Mobilitätseinschränkung, wird TAP im Juni vier wöchentliche Frequenzen zwischen Wien und Lissabon betreiben. Insgesamt wird TAP sein wöchentliches Flugangebot von derzeit 406 Frequenzen auf insgesamt 613 im Juni erhöhen.

Neue Verbindung nach Cancun

Davon sind 50 Frequenzen Inlandsflüge auf dem portugiesischen Festland und 67 Flüge pro Woche Verbindungen nach Madeira und auf die Azoren. Das portugiesische Unternehmen wird außerdem 413 Flüge pro Woche zwischen Städten in Europa, 40 Flüge pro Woche nach Afrika und in den Nahen Osten, 37 Flüge pro Woche nach Nordamerika und 26 Flüge pro Woche nach Mittel- und Südamerika durchführen. Neu ist eine zwischen Lissabon und Cancún, welche das Unternehmen Ende März mit drei wöchentlichen Flügen aufgenommen hat.

TAP überwache permanent die dynamische Entwicklung der Pandemie und ihre betrieblichen Auswirkungen. Die Liste der im Reservierungssystem verfügbaren Routen und Flüge werde angepasst, wenn die Umstände dies erfordern würden, so die Airline.

Azoren und Madeira

Passagiere können mit einem negativen PCR-Test der innerhalb von 72 Stunden vor Ankunft durchgeführt wurde einreisen. Außerdem besteht die Möglichkeit direkt nach Ankunft am Flughafen einen PCR-Test durchzuführen, wobei diese Tests kostenlos und die Passagiere nur verpflichtet sind, sich bis zum Vorliegen der Ergebnisse zu isolieren.

Beide Regionen finanzieren auf unterschiedliche Weise auch die Durchführung neuer PCR-Tests am 6. und 12. Aufenthaltstag (auf den Azoren) oder für die Abreise von Madeira.

Portugal-Stopover

TAP ermöglicht seinen Kunden mit Anschlussflügen in Lissabon oder Porto, deren Endziel andere Städte sind, ihren Zwischenstopp in Portugal optimal zu nutzen. Dabei profitieren sie vom kostenlosen Zwischenstopp in Portugal, der Aufenthalte zwischen einer und fünf Nächten (von 24 bis 120 Stunden) in Lissabon oder Porto ermöglicht, ohne zusätzliche Gebühren zu zahlen.

Flexibilität bei Buchung und Reisen

Ab Ende Mai können Tickets, die bis zum 31. Juli gekauft wurden, bis drei Tage vor dem Flug kostenlos umgebucht werden. Diese Möglichkeit der Änderung bietet allen Passagieren des Unternehmens mehr Flexibilität, sodass sie ihre Reisen sicher buchen und organisieren können. (red)